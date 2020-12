Confirmaron los 1° Juegos LGBT+

Días pasados, en conferencia de prensa en simultáneo realizada a través de Zoom, las autoridades de la Municipalidad de Puerto Madryn a través de su Secretaría de Cultura, Educación y Deportes, junto con sus pares de la Secretaria de Deportes de la FALGBT y la CCGLAR, realizaron el anuncio oficial de los 1° Juegos Nacionales de Playa LGBT+.

El evento tendrá lugar en las arenas madrynenses entre los días 14 a 16 de febrero, con participación de deportistas en disciplinas como ser fútbol, vóley, tenis, rugby, hockey, básquet y handball en sus versiones playa, además de natación en aguas abiertas y deportes náuticos.

Cita nacional de Juegos de Playa LGBT+

El Lanzamiento se realizó desde la Casa del Chubut en la ciudad de Buenos Aires con la participación de Juan Pablo Morino, Secretario de Deportes de la Federación Argentina LGBT, Matías García de la Cámara de Comercio LGBT y Jessica Millamán, deportista chubutense.

Además, a través de la plataforma virtual participaron, Guillermina Gordoa, Directora Nacional de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de Nación; Daniela Andrade, Directora de Diversidad LGBTIQ y Étnica de Comodoro Rivadavia y Coordinadora de ATTA – Red Nacional en Chubut; Diego González, Secretario de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn y Marcos Grosso, Secretario de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn.

En ese marco, Diego González sostuvo: “Podemos confirmar que vamos a tener los juegos con los protocolos que se necesitan para la competencia, no va a realizarse con masividad de público porque vamos a garantizar la cuestión sanitaria y la salud de los deportistas. Es un evento que no sólo tiene que ver con lo deportivo y competitivo, sino que tiene que ver con el encuentro, con ese espíritu vamos a llevarlo adelante”

“Nosotros queríamos que no sea solo un evento de deporte, sino que sea la excusa para juntarse, para encontrarnos. Es muy bueno para la Federación Argentina LGBT que es una organización federal que tengamos un evento deportivo en la Patagonia, ojalá que podamos hacer muchos más” indicó Juan Pablo Morino.

Además, en esa línea Matías García de la Cámara de Comercio contó: “Estamos muy contentos, cuando nos enteramos de los juegos sumamos al turismo porque es un área muy importante para la ciudad y con este evento vamos a sumar la semana del orgullo que este año no la pudimos hacer por la pandemia”.

Jessica Millamán, deportista chubutense, la mujer trans que cambió las reglas del hockey contó su experiencia como deportista trans, las barreras con las que se encontró y con respecto a los juegos indicó que “me emociona que la provincia avance y crezca para el colectivo LGBT, aporta mucho a la sociedad”

Por su parte, desde Nación, Guillermina Gordoa, “es una alegría que estos juegos se den y que podamos seguir creciendo en materia de derechos en todo nuestro país y que todas las personas puedan acceder al deporte. El deporte tiene que ser un derecho para todas las personas” aseguró.

Daniela Andrade indicó que “estamos orgullosos de que se inicien estos juegos en Puerto Madryn, tenemos 14 años de federación en Chubut y es la primera vez que se pueden realizar”

Por último, Marcos Grosso detalló cómo se está preparando la ciudad para el evento, “la llegada de los juegos es una noticia excelente para la ciudad. Capacitamos a nuestros prestadores para cubrir las necesidades de la gente que viene a Madryn. El deporte y el turismo van de la mano. En estos días la ciudad se ha preparado mucho para ésta temporada de verano”.

La invitación es abierta a toda la comunidad LGBT+ con el objetivo de incentivar y crear espacios de encuentro y visibilidad.

Los interesados en participar, podrán inscribirse a través del correo electrónico [email protected] Las inscripciones se reciben hasta el 10 de enero inclusive, es gratuita y tiene cupos limitados.