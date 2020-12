Ediles de Comodoro advierten falta de información de tarifas de los servicios públicos

El concejal del bloque Raúl Alfonsín, Omar Lattanzio, sostuvo en diálogo con Canal 9 que «falta información» respecto de las tarifas de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia.

Al respecto, el edil recordó que «yo ya había fijado posición de que no iba a estar de acuerdo, y no lo estoy, con el ingreso de la carpeta que se hizo al Ejecutivo, dado que no cumplía con la Ordenanza 6.050, donde tenía que venir acompañado con el dictamen favorable del ente de control de los servicios públicos».

Asimismo, Lattanzio contó que «se ingresó el pedido de Ordenanza y a la semana apareció un informe del ente, pero que no dictamina si es o no favorable; desde ese punto de vista arrancamos mal porque no corresponde cómo se está manejando» y remarcó que «por otro lado, nosotros habíamos tenido una reunión con los concejales y habíamos dicho que no íbamos a presentar una audiencia, desde el momento en que la gente no tiene información para ir a una audiencia a consultar absolutamente nada».