Con doblete de “Miche”, Deportivo Madryn ganó y sigue liderando

Por 2 a 1, el Deportivo Madryn se impuso este lunes ante Sansinena de General Cerri, por la 3° Fecha del Torneo Federal A, encuentro disputado en el Estadio “Abel Sastre”.

José Michelena, en dos ocasiones, ingresando apenas comenzado el segundo tiempo, marcó los tantos del triunfo del “Depo” que se recuperó de estar cayendo por el gol de Brian Scalco. Con este resultado, los dirigidos por Jorge Izquierdo lideran su zona y se alistan para visitar a Olimpo en Bahía Blanca por la 4° programación.

Madryn se aferra a la cima de la zona Sur

Una importante victoria ante Sansinena logró obtener como local el Deportivo Madryn en la tarde de este lunes, en un partido correspondiente a la 3° Fecha del Torneo Federal A.

En un primer disputado, lose quipos se repartieron situaciones de gol: la visita tuvo chances desde los pies de Brian Visser; mientras que por “El Depo” se dieron desde centros al área que no pudieron conectar los delanteros, cabezazos de Cristian González o remates desde fuera del área de Matías Llanquetrú.

Creaciones que en la ofensiva, ni “El Depo” ni Sansinena pudieron concretar y terminaron igualado en 0 el primer tiempo.

A inicios del segundo, el DT “Aurinegro” Jorge Izquierdo decidió el ingreso de José Michelena, en lugar de Nicolás Capellino; ingreso del atacante rionegrino que le dio sus frutos al conjunto anfitrión.

Antes, a los 8´, Michelena envió un fuerte remate al arco que dio en el travesaño y que no pudo conectar con firmeza Gaspar Triverio, y luego llegaría un cabezazo de González que se fue desviado centímetros cerca del palo izquierdo del arquero.

Sin embargo, fue para la visita la apertura del anotador: de una situación de contrataque, Brian Scalco quedó con comodidad en la puerta del área ante la salida de Pablo Lencina, definiendo de emboquillada y marcando así el 1 a 0 a favor de los bonaerenses.

“El Aurinegro” no se despejó y con tranquilidad, fue en búsqueda de la igualdad: esta, llegó a los 28´, cuando tras un centro enviado por Matías Llanquetrú desde mitad del campo, por el segundo palo ingresó Michelena para empardar el resultado en 1.

Madryn no dejó de insistir y lo concretó a los 34´, cuando desde un centro enviado por Fabricio Elgorriaga por el costado izquierdo, ingresó nuevamente Michelena, por el costado derecho y definió para el 2 a 1.

De esta manera, el Deportivo Madryn consiguió tres puntos clave en su objetivo de clasificación a la próxima instancia del certamen; situación que los tiene hoy en día al cabo de tres fechas jugadas, como puntero, teniendo 7 unidades.

El próximo fin de semana, la cita será en condición de visitante, cuando por la 4° Fecha visitará el Estadio “Roberto Carminatti”, para medirse ante el local Olimpo en Bahía Blanca.

Fútbol –Torneo Federal A

Resultados Fecha 3 – Zona Sur – Ascenso 1

Dep. Maipú (Mza) 2 – Juventud U.U. (San Luis) 1

Villa Mitre (BB) 3 – Olimpo (BB) 1

Deportivo Madryn 2 – Sansinena (Gral.Cerri) 1

Tabla de posiciones – Zona Sur

Equipos Puntos

Deportivo Madryn 7

Deportivo Maipú 6

Villa Mitre 5

Juventud Unida San Luis 2

Sansinena 2

Olimpo 1

Huracán Las Heras 0

Fecha 4

Sansinena – Deportivo Maipú

Juventud Unida San Luis – Huracán Las Heras

Olimpo – Deportivo Madryn

Libre: Villa Mitre