Chubut seguirá endeudado atado al 100% de sus regalías

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció este jueves que hubo acuerdo para “la reestructuración de la deuda con los bonistas del BOCADE de 650 millones de dólares”, dijo en conferencia de prensa sobre “un acuerdo con el 91% de los acreedores. El ministro de Economía, Oscar Antonena brindó una serie de explicaciones acerca de los alcances del acuerdo, donde se expresa que se negoció a una Tasa menor que la anterior. Sin embargo, se trata de la extensión de los plazos de cancelación de la deuda.

El acuerdo implica que Chubut postergue su plazo de la deuda de 2026 a 2030, y genere un alivio en los vencimientos previstos de manera trimestral durante 2021, 2022 y 2023, de ese modo los ingresos por Regalías ingresarían a Rentas Generales de la Provincia, para ser destinados a otras deudas que tiene el Gobierno y no ha pagado en el último año.

Entre las deudas a saldar se encuentran los trabajadores estatales a quienes se les debe dos meses de salarios y medio aguinaldo.

Actualmente hay retraso en pago de subsidios sobre servicios públicos de carácter esencial como el transporte urbano o los Bomberos Voluntarios en toda la provincia. Se adeudan pagos a proveedores de servicios en las Comunas Rurales que derivan en cortes de energía en el interior profundo de Chubut. No se han concretado la totalidad de las obras de reparación de las escuelas por falta de fondos. Resultan necesarias partidas extraordinarias para el funcionamiento del sistema de Salud Pública.

Estos y otros gastos que actualmente no se están afrontado debido a que sus finanzas son deficitarias, podrían ser cancelados con las Regalías que finalmente no irán a parar a la deuda con los bonistas, para cumplir con la deuda social que tiene el Gobierno de Chubut con sus ciudadanos.