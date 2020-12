Campazzo cuenta los días para su debut en la NBA

El base de la Selección Argentina, Facundo Campazzo, transita por su segunda semana de entrenamientos con su nuevo equipo, nada más ni nada menos que en la NBA, los Denver Nuggets.

“Facu” cumple su sueño de estar en la máxima liga del básquet mundial y sus seguidores como así también los amantes de “la naranja” en la Argentina, espera lo que será el debut oficial el próximo día 23 ante los Sacramento Kings. Antes, se jugarán cotejos amistosos.

Nuevo equipo y su sueño cumplido

El pasado lunes, Facundo Campazzo dialogo en rueda de prensa ante los periodistas de la NBA, de manera virtual, como se desarrollan en estos días ante la pandemia; contando sus sensaciones al estar cumpliendo con los primeros días de entrenamientos con su nuevo equipo, los Denver Nuggets.

«Estoy emocionado de estar acá, me siento como si fuese un chico nuevamente»; confió con alegría; sumando a la vez y consultado por su performance en el equipo que “”todavía no sé mi rol en el equipo, debo ayudar desde mi defensa y experiencia».

«Tenemos un gran equipo, estoy motivado», finalizó.

Asimismo, en el primer encuentro ante la prensa especializada el básquetbol estadounidense, le consultaron acerca de su nombre completo y su apodo: “my full name is Facundo Campazzo (mi nombre completo es Facundo Campazzo). You can call me ´Facu´, i´ts allright (pueden llamarme Facu, está todo bien)”, dijo en inglés.

Su entrenador, Michael Malone, también se expresó con respecto a su nuevo jugador, acerca de quien indicó: “es uno de los mejores del mundo en el P&R y un defensor disruptivo”.

Destacando el juego del argentino, Malone agregó que “es gran pasador. Ve lo que otros no, en eso se parece a Jokic”, sumando que “encaja con nuestra filosofía”.

Por último, el coach dejó una gran declaración, al decir que “ver sus highlights me dibuja una sonrisa”, lo cual indica su gran gusto por el desempeño del cordobés ex Peñarol y Real Madrid.

Con calendario

En cuanto a lo que será la Temporada de la NBA, fue oficializado el calendario con el que contarán los Denver Nuggets, con programación confirmada para los seguidores del base argentino.

Comenzarán la fase regular el 23/12 recibiendo a los Kings de Sacramento; destacándose que jugarán de sus primeros 8 juegos en casa (Rockets, Suns, Mavs y Timberwolves, entre otros).

Una fecha especial ante un rival especial será la del 14 de febrero, “Día de los enamorados”, cuando los Nuggets se midan en el Ball Arena, como anfitrión de los últimos campeones de la NBA y míticos equipos, Los Ángeles Lakers.

Serán retransmitidos 33 veces por televisión nacional.

Campazzo, cumplirá su anhelo de visitar el Madison Square Garden el 10 de enero.

Mejoras económicas para las franquicias

Las 30 franquicias de la NBA recibirán 30 millones de dólares cada una como prestación de ayuda que les permita mantener sus finanzas y protegerse contra cualquier problema de liquidez provocado por la pandemia del coronavirus.

Así se traduce de un informe de «Sports Business Journal», que marca que los dólares provienen de los u$s900 millones que la liga recaudó por la venta de localidades para las próximas temporadas de colocación privada. El cual es un mercado que incluye compañías de seguros e inversionistas institucionales.

Esta es la primera vez que la NBA recurre al mercado de colocación privada para financiar iniciativas de la liga. Con ese aporte, se ayudará al flujo de caja y a lidiar con los problemas de liquidez causados por jugar con pocos o ningún aficionado para comenzar la nueva temporada a partir del próximo 22 de diciembre.

La NBA obtiene alrededor del 40 por ciento de los ingresos de la venta de entradas y en la pasada temporada ya perdieron u$s 700 millones. Marcan los registros que la liga de básquet de Estados Unidos perdió el 10% de sus ingresos en 2019-20 debido a la pandemia, además de unos u$s 400 millones en patrocinios y merchandising.