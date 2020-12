Buscan reducir el diagnóstico tardío en pacientes con VIH

Desde el Ministerio de Salud del Chubut, a través de la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, destacaron la importancia del uso correcto y seguro del preservativo en la prevención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), haciendo hincapié también en la necesidad de reducir los diagnósticos tardíos de dicha infección a través del testeo universal, el cual se encuentra disponible de forma gratuita en todos los hospitales de la provincia.

Fue con motivo de la conmemoración esta semana del “Día Mundial del Sida”, que se celebra el 1 de diciembre de cada año, en este caso bajo el lema “Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”, que fue propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONUSIDA).

Prevención y promoción

En diálogo con la prensa, la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, Teresa Strella, señaló que “al margen de la conmemoración específica del Día Mundial del Sida, desde el Ministerio de Salud consideramos que es indispensable continuar trabajando intensamente en las líneas de acción preventivas”.

“Dicho trabajo se basa principalmente en dos grandes ejes: en primer lugar, hacemos hincapié en la importancia de la prevención de la transmisión, no sólo del VIH sino de todas las Infecciones de Transmisión Sexual, a través de la promoción del uso correcto del preservativo”, indicó, y remarcó que “el preservativo es por excelencia la medida más efectiva para prevenir las infecciones de transmisión sexual”.

“En segundo lugar, enfatizamos la necesidad de promover el testeo, favoreciendo el acceso de la mayor cantidad posible de población”, sostuvo la funcionaria provincial, quien destacó que “la detección temprana de la infección es fundamental para alcanzar una buena calidad de vida”.

Situación actual en el marco del COVID-19

Asimismo, Teresa Strella admitió también que “este año la situación respecto al VIH ha sido muy particular dado el contexto de pandemia por Covid-19, lo que ha provocado que el VIH quedara un poco postergado, no sólo en lo que respecta a los servicios de salud sino también en el propio comportamiento de la población en general, al igual que ha ocurrido con otras enfermedades”.

“Dicho postergamiento se evidencia en que hemos podido identificar y reportar apenas un 40% de casos de VIH de los que habitualmente identificamos y reportamos año a año”, detalló, añadiendo que “es un hecho bastante preocupante, porque implica que muchas personas no han accedido al diagnóstico correspondiente, y que por lo tanto todavía no saben de su condición de persona con VIH”.

En tal sentido Strella consignó que “si bien el acceso universal al diagnóstico de VIH es una estrategia que la provincia ha adoptado desde hace muchos años, mediante testeos gratuitos disponibles en todos los efectores de salud pública, es momento de revisar y trabajar con los equipos de salud y la propia comunidad para adecuar dichos procedimientos de diagnóstico a las circunstancias actuales de pandemia por Covid-19, mejorando así la accesibilidad de los mismos”.

Asimismo, la referente del Ministerio de Salud provincial refirió que el contexto pandémico ha tenido también sus consecuencias positivas, ya que “en el afán de reducir las posibilidades de contagio de Covid-19, a través de la disminución de la circulación de personas en los efectores de salud, hemos optimizando la modalidad de entrega de los medicamentos para todas las personas con VIH, de forma tal que cada una de ellas cuenta ahora con medicación para tres meses”.

Enfermedad crónica

Finalmente, Strella explicó que “si bien queda pendiente todavía la vacuna del VIH, no es menos cierto también que en la actualidad la infección se ha convertido en una enfermedad crónica”, añadiendo asimismo que “el acceso adecuado a los medicamentos permite a las personas con VIH tener una sobrevida igual o muy similar a la de las personas sin VIH”.