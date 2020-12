Bomberos de Epuyen advierten problemas de operatividad por falta de subsidios y recursos

El jefe del cuartel de Bomberos de la localidad de Epuyen, Daniel Díaz, habló sobre la situación que atraviesa la institución. En diálogo con AzM Radio, explicó que el presente “es complicado y venimos de hace unos años con lo mismo, con algunas irregularidades en lo administrativo, luego en 2018 se pudo regularizar algún subsidio que se adeudaba” y destacó que “ello nos llevó a que, en 2019, pudiéramos acceder al subsidio nacional por más de 2 millones de pesos; se lo pudo invertir en equipamiento, mantenimiento de unidades y del cuartel, se volvió a rendir pero en abril de 2020 nos comunicaron que estábamos de vuelta dentro de la nómina de cuarteles del país en condiciones de recibir nuevamente el subsidio por un monto menor; empezó a correr el año y a fines de junio nos enteramos de los cuarteles de la provincia han recibido el subsidio y nosotros esperamos”.

Aguardando resolución judicial

Asimismo, Díaz mencionó que “empezamos a averiguar desde la Comisión Directiva y resulta que tenemos una denuncia penal por un subsidio que no se había recibido en su momento, que esta comisión actual lo regularizó y rindió; pero hay una parte de la Justicia que no ha actuado hasta el momento y eso nos llevó a que no podamos acceder al subsidio, independientemente de todos los trabajos que se han hecho”.

A ello, sumó que “se han cargado todos los datos y se cumplimentaron todos los requerimientos de Nación, se rindieron los subsidios en tiempo y forma pero está faltando algo de la Justicia que nos llevó a esta situación; sumado a que los subsidios provinciales que tendríamos que recibir actualmente no los estamos percibiendo”.

Subsidios atrasados

Por otra parte, reconoció que “el aporte municipal está de manera mensual, con lo cual se pueden cubrir las guardias de cuarteleros y algún otro gasto más pero no mucho, y lo relativo a combustible y mantenimiento de unidades hoy por hoy está mal”.

A nivel provincial “todos los cuarteles están en la misma situación con este atraso desde hace mucho tiempo, el cual se regularizó de forma parcial y el Gobierno Provincial vuelve a quedar en deuda, algo que viene acarreado desde varios años hacia atrás, desde 2013 se regularizó hasta 2018, pero nuevamente tenemos dos años atrasados”.

Actividades para recaudar fondos

La falta de fondos obligó a muchos bomberos a encarar otras actividades para poder generar recursos que necesitan ser invertidos en el mantenimiento de los cuarteles: “En este contexto de pandemia, donde no se pueden hacer eventos como bingos y demás actividades que convoquen gente, sumado a la situación económica de la población, es difícil. La Comisión Directiva se está moviendo, ahora está organizando una rifa y está en vista de organizar una carrera de montaña. Por eso estamos tratando de aprovechar y la idea es no quedarnos quietos, de lo contrario la situación nos pasará por encima”, manifestó Díaz.

Recursos limitados

Consultado sobre los recursos con los que cuenta el personal bomberil de Epuyen para hacer frente a eventuales incendios de cara a la temporada estival, mencionó que “vamos estableciendo prioridades ya que lo principal es la seguridad de los bomberos” y agregó que “en lo que hace a la indumentaria estamos muy limitados, en cuanto a equipamiento contra incendio no nos sobra pero estamos bien; lo que es combustible y aceites se precisaría; hoy, la prioridad son los incendios de vivienda, los accidentes en ruta y los incendios de interfase con riesgo a vivienda; para (siniestros en) bosques o campos, hoy estaríamos limitados”.