Argentina busca cerrar acuerdo con Pfizer por la vacuna

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo este domingo que tiene «esperanza» de cerrar bien el acuerdo por la vacuna del laboratorio Pfizer y llamó a cumplir con las pautas recomendadas para prevenir el coronavirus porque «si no se puede complicar el verano».

El funcionario agregó que Pfizer «hizo en el país la experiencia más grande» con su vacuna y que después «hubo alguna cosa en el contrato, hizo un cambio (…) no quiero hablar mucho y quiero que salga bien».

El ministro de Salud llamó a cumplir con las pautas de prevención contra el coronavirus porque si no «se puede complicar el verano» y se mostró preocupado porque haya un relajamiento en la población, así como la situación en los países limítrofes.

«Me preocupé el fin de semana pasado. Hubo disminución del descenso de casos y también me preocupa lo que pasa en los países limítrofes, donde están subiendo los contagios, como Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, y la causa es el relajamiento» en el comportamiento social.

«Tenemos mucho miedo a las fiestas. Ninguna receta supera a que se cumpla con el distanciamiento y el barbijo. Si no se cumplen las pautas, se puede complicar el verano. Hagamos las cosas mejor de lo que estamos haciendo. Hay un relajamiento general, en Italia hacen lo que quieren, según me dicen mis amigos europeos con los que tengo contacto», abundó.

«Estoy preocupado, el mundo está aplicando medidas durísimas y estamos mirando todos los días qué está pasando. No quiero hablar de restricciones, pero hay que cuidarse», aseguró el ministro de Salud.

Sobre evitar un relajamiento en los cuidados preventivos, abundó en que las vacunas actúan a los 45 días de aplicadas y que para inmunizar «se van a precisar varios meses».

El funcionario agregó que todas las vacunas en fases de desarrollo «están por encima del 90% de efectividad, algo impresionante en tan poco tiempo. En fase tres hay solo quince vacunas y estamos negociando con unas cuantas; tenemos contrato con la de AstraZeneca, con el fondo Covacs de la ONU, Rusia y varios acuerdos con otros proveedores, como el de Brasil que produce la vacuna china Sinovac». (América TV)