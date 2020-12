Alerta por el varamiento de cachorros de delfines

En las localidades balnearias bonaerenses de Nueva Atlantis, Las Toninas y Cariló, durante el último mes y medio, fueron rescatados tres cachorros vivos de Delfín Franciscana (Pontoporia blainvillei) o Delfín Del Plata. En los dos primeros casos, ocurridos durante el mes de noviembre, la Fundación Mundo Marino asistió luego del llamado de vecinos que se encontraron con el animal varado en playa, mientras que en el caso de Cariló, ocurrido a principios de la semana pasada, la Fundación Ecológica Pinamar le brindó los primeros auxilios hasta que la Fundación Mundo Marino arribó y trasladó al delfín a su centro de rehabilitación. Sólo en este último caso el delfín permanece aún con vida, aunque por experiencias previas, su posibilidad de supervivencia es sumamente baja.

Los rescates

“En el caso de estos últimos tres rescates de franciscanas vivas, estuvimos enviando información en tiempo real a especialistas internacionales que, con la Fundación, conforman un grupo de trabajo que está desarrollando un protocolo para la rehabilitación de delfines recién nacidos o cachorros”, explica Andrea Cabrera, vicepresidenta de la Fundación Mundo Marino.

El grupo de trabajo al que hace mención Cabrera está integrado por la Fundación Mundo Marino y organizaciones internacionales como el National Marine Mammal Foundation de Estados Unidos, la ONG internacional Yaqu Pacha y centros de rescate de animales marinos en Brasil y Uruguay. El objetivo del grupo es el desarrollo de un protocolo para la rehabilitación de franciscanas en la región, al mismo tiempo que pretende ampliar el conocimiento de la especie para su conservación.

En la primera etapa la intención es unificar los esfuerzos de rescate y rehabilitación existentes en Sudamérica, centralizar criterios y aumentar la capacidad de respuesta a los varamientos con el objetivo de mejorar la tasa de supervivencia de los delfines recién nacidos. “Para nosotros cada animal que ingrese al Centro, sea vivo o muerto, nos va ayudar a recolectar datos que van a auxiliar directamente en la rehabilitación y en la conservación de la especie”, rectifica la vicepresidenta de la fundación.

Hipótesis

Según los especialistas, el hecho de que la mayoría de los animales encontrados varados vivos sean cachorros recién nacidos hace que su tasa de supervivencia sea bajísima. De hecho, ningún centro de rescate en la región ha podido mantener un recién nacido de la especie vivo durante más que un par de semanas. “La hipótesis más aceptada sobre la razón de porqué aparecen animales cachorros varados tiene que ver con la posibilidad de que las madres de estos cetáceos lactantes mueran enmalladas en redes de pesca, lo que obliga a la separación física de ambos.

El cachorro comienza con un desplazamiento errático y termina varado en la playa. De hecho, el hallazgo de hembras adultas muertas en redes de pesca con capacidad lactante y con su útero ensanchado refuerza esta hipótesis”, explica Pablo Denuncio, doctor en ciencias biológicas e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET.

Por otra parte, Denuncio agregó: “En la mayoría de los casos son animales muy pequeños y no superan los 10 días de vida y estos cachorros necesitan estar de 7 a 9 meses lactando. Si bien la aparición de estos cachorros indica que la especie se está reproduciendo, especialmente en el área del Cabo San Antonio, la circunstancia en la que aparecen no es alentadora”.

¿Qué hacer si se encuentra un delfín?

– Ante esa situación: comunicarse de manera urgente con personal idóneo. El número de teléfono del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino ante urgencias es el (02252) 43-0300 o se puede contactar a la Prefectura Naval Argentina al 106.

– Tratar siempre de mantener al animal en poca agua, con su espiráculo (orificio por el cual respiran ubicado en su cabeza) fuera del agua. No hay que intentar reintroducirlo al mar porque el animal que se vara está débil y por esa razón puede ingresar agua en sus pulmones agravando aún más su situación.

– Siempre que el animal esté vivo es necesario alejar a la gente para que no se estrese, y con la asistencia de 1 ó 2 personas debe mantenérselo húmedo. Para discernir si el animal se encuentra vivo hay que observar que el espiráculo no se mantenga cerrado, ya que es a través de ese orificio por donde realiza el intercambio de gases con los pulmones.

– En caso de encontrarse muerto, no acercarse por el riesgo sanitario que puede implicar.

Sobre el delfín franciscana

La franciscana es un cetáceo que sólo habita en las costas del sur de Brasil, Uruguay y Argentina hasta el norte de la provincia de Chubut. Se lo considera el cetáceo más amenazado de la costa atlántica de América del Sur y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera como “vulnerable” su estado de conversación. Lamentablemente fue noticia en el verano de febrero de 2016 cuando unos turistas tomaron un ejemplar de su especie de la playa para tomarse una selfie, ocasionando la muerte del animal. Lo mismo sucedió un año después, en enero de 2017, pero en las playas de San Bernardo.

Su vulnerabilidad se debe a que es un cetáceo de comportamiento costero que elige aguas de no más de 30 a 35 metros de profundidad y suelen vivir a una distancia muy cercana a la costa, casi detrás de la rompiente de olas. Esta característica hace que sea una especie amenazada tanto por la pesca incidental y el tráfico marítimo como por la contaminación química y acústica. Sólo en la Provincia de Buenos Aires se calcula que mueren anualmente entre 500 a 800 ejemplares por quedar atrapados en redes de pesca. Esta especie es residente de la costa de la provincia de Buenos Aires por lo que puede ser vista a lo largo de todo el año. Su nombre vulgar “franciscana” se inspira en el color pardo amarillento de la vestimenta de los sacerdotes franciscanos.