Trelew apuesta a un abordaje integral de la temática de violencia de género

La Municipalidad de Trelew realizó este miércoles la presentación del programa “Eva Duarte: mi barrio sin violencia por razones de género”, que se realiza en forma conjunta entre la secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria y la Coordinación de Políticas Integradoras, con la participación de la Dra. Lorena Elisaincin, especialista en cuestiones de género.

De encuentro tomaron parte el Secretario de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Héctor Castillo; la coordinadora de Políticas Públicas, Mónica Montes Roberts; la coordinadora de intendencia, Sandra Tribuzio; la concejal Lorena Alcalá y la Dra. Lorena Elisaincin.

Presencia del Estado

“Es un programa que nace desde la coordinación de Políticas Integradoras y la secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, que nos permite trabajar sobre las problemáticas de género. Y este programa surgió por todas las necesidades desde lo territorial en los barrios porque quizás todas las políticas públicas que se dan no llegan a la mujer de los barrios, por eso ante esa necesidad comenzamos a darles una respuesta desde el Estado”, explicó Lorena Elisaincin, durante el acto de presentación.

“Este programa tiene cuatro pilares fundamentales, uno vinculado a la autonomía económica de las mujeres, trabajando sobre micro emprendimientos como se viene realizando desde el municipio, se realiza una encuesta puerta por puerta, se deja un folleto con información que necesita si está sufriendo violencia de género. Y a raíz de esa encuesta podemos hacer un relevamiento estadístico oficial que no teníamos hasta hoy. Otro de los fundamentos es trabajar con el programa nacional Acompañar, haciendo vinculación con provincia a través de la subsecretaría de Derechos Humanos. Y también se sumará a cada refuerzo o módulo alimentario que se entrega desde el municipio, el adicional de toallitas femeninas. Otro de los pilares a trabajar tiene que ver con las mujeres de pueblos originarios y mujeres migrantes. La idea es que este programa se vaya fortaleciendo en cada una de las vecinales”, añadió la profesional en la temática.

“Tras una situación de pandemia como la que atravesamos y con una crisis económica como esta, la mujer es la principal afectada porque en la realidad es la que se tiene que encargar de la casa, de la olla, de los nenes que no están yendo a la escuela. Tenemos que empezar a destinar políticas públicas allí porque también es una manera de que se levante Trelew”, dijo para concluir.

Trabajo territorial

Por su parte, Héctor Castillo, titular de la secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, explicó: “Me pone muy contento poder asistir a esta presentación y la concurrencia de todos los actores. Esto habla de que realmente en esta oportunidad están presentes todos los que tienen que estar. Y si hay algo que ha caracterizado a la gestión de nuestro intendente Adrián Maderna es el trabajo territorial. Seguramente no hemos podido llegar a todos pero siempre trabajamos para eso. Si bien estamos pasando un momento complejo producto de la pandemia y la situación económica que nos viene afectando, hay que dejar de lado cualquier tipo de diferencias porque nosotros trabajamos para la gente porque fue la gente la que nos dio la posibilidad de estar acá. Tenemos un gran equipo para llegar a cada familia que no puede acercarse”, señaló.

Intervenciones en oficinas y espacios públicos

La Terminal de Ómnibus, Plaza Centenario y Plaza Independencia fueron algunos de los espacios en los que se realizaron intervenciones artísticas en conmemoración del natalicio de Eva Duarte, a través de las áreas municipales de Diversidad y Género y de la Dirección del Área de la Mujer. Recordemos que estas acciones se realizan en el marco del programa “Eva Duarte: mi barrio sin violencia por razones de género”, que fue lanzado con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia por razones de género, llevando adelante distintos tipos de políticas públicas que permitan realizar un abordaje integral de la temática en forma conjunta con distintas instituciones.