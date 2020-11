Nación financiará mejoras edilicias para organizaciones comunitarias

El municipio de Rawson y el Gobierno provincial sellaron este viernes el convenio para darle curso al “Programa Federal Argentina Construye Solidaria”, creado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación.

El programa -de acuerdo a lo que precisa el documento rubricado por el intendente Damián Biss y el gobierno provincial-, está destinado a organizaciones comunitarias, y otorga financiamiento para la compra de materiales que permitan avanzar con el mejoramiento o refacción de sus sedes, a organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas o mutuales debidamente autorizadas por la autoridad competente, entidades eclesiásticas reconocidas oficialmente y que no hayan recibido subsidios de similar objeto durante 2020. También a aquellas instituciones que realicen tareas de asistencia barrial y comunitaria en todas las provincias y municipios del país, relacionadas con la alimentación, la salud, educación, ambiente, cultura, la inclusión de personas con discapacidad, el acceso a la tierra, vivienda y hábitat, la promoción y protección del género y la diversidad, y preservación de las entidades culturales indígenas.

El municipio -establece el convenio-, empleará sus mayores esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos trazados por este programa, dictará las normas necesarias para su plena implementación, realizará la evaluación y preselección de las entidades preadjudicatarias emitiendo constancia de factibilidad de obra, determinará los montos de financiamiento a otorgar de acuerdo a la pertinencia del presupuesto presentado por las entidades solicitantes. Además, realizará el seguimiento y control de las obras en cada entidad.

Este programa es benéfico para todas esas organizaciones comunitarias, de contención y desarrollo social, que atienden los sectores vulnerables. Argentina Solidaria Construye busca mejorar el espacio físico de las entidades, a los fines de que puedan acceder a criterios de seguridad con la condición de optimizar la atención del vecino.

El objetivo del programa es generar empleo genuino, concentrándose en un sector que no solo se encuentra entre los más afectados por la crisis actual, sino que emplea mayoritariamente a trabajadores de sectores vulnerables. También, entienden desde Nación, que dinamizará otras industrias.