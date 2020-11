“Masche” cuelga los botines

Este domingo, luego de lo que fue la caída de Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors, el mediocampista Javier Mascherano, anunció su retiro de la práctica actividad del futbol.

“Masche” notificó la decisión en conferencia de prensa, poniéndole fin entonces a una extensa carrera en River Plate, Barcelona, Corinthians de Brasil, futbol inglés y chino, además de ser uno de los referentes de la Selección Argentina. Otro “5” que ´cuelga los botines´, como lo hizo durante la semana Fernando Gago.

Se retiró Mascherano

Quedará registrado que como futbolista de Estudiantes de La Plata, Javier Mascherano anunció su retiro del futbol, poniéndole así, fin a una extensa y exitosa carrera en el profesionalismo, no solo en clubes, sino también como baluarte de la Selección Argentina.

Este domingo, en conferencia de prensa luego de la caída del “Pincha” por 1 a 0 ante Argentinos por la Copa de la Liga Profesional, “Masche” informó su decisión de dejar la práctica del futbol: “quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina”.

«He vivido mi profesión al 100%, di lo máximo que podía. Hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, que confió en mí para volver a Argentina, ni a mis compañeros, ni a esta profesión», agregó.

«Es momento de terminar mi carrera por cosas que me pasaron estos meses, que a nivel personal y después de haberlo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy”, dijo el ex referente de la Selección Argentina subcampeona Mundial en Brasil 2014.

«No tiene que ver con el club o con un resultado, sino con sentimientos que uno va sintiendo a lo largo de este último tiempo, que hacen que la ilusión que uno tuvo de ser futbolista vaya apagándose. Post pandemia, pensé que la ilusión la iba a volver a sentir, y la verdad es que no pude. Por respeto a todos es momento de dar un paso al costado y terminar con esta carrera. No quería dejar pasar el tiempo», aseguró.

Gran carrera

“El Jefecito” inició su carrera futbolísticamente en River Plate donde estuvo entre 2003 y 2005. Posteriormente, jugó en Corinthians (2005-06), West Ham United (2006-07) y Liverpool (2007-10) hasta llegar al Barcelona, donde se mantuvo por ocho años, entre 2010 y 2018. Pasó al Hebei Fortune de China en 2018 y volvió al fútbol argentino este año, cuando decidió ponerle punto final a su trayectoria en Estudiantes de La Plata. A esto, se le suma una extensa carrera en la Selección Argentina, con Eliminatorias, Mundial y Juegos Olímpicos disputados, que lo llevaron a ser uno de los últimos referentes de la “Albiceleste”.

¿Estará ligado a las Selecciones?

De hecho, su gran paso por el combinado nacional, lo llevaría a analizar la chance de unirse a los Cuerpos Técnicos de las Selecciones Juveniles; esto, potenciado ante su última reunión con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, donde además estuvo visitando a la Selección Argentina Femenina Sub-17.