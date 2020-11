Madryn: Alertan un “muy alto” riesgo de incendios y piden medidas preventivas

Ante el pronóstico de elevadas temperaturas en distintas localidades de Chubut, desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn se emitió un comunicado en donde se alertó por un “riesgo muy alto de incendio” durante las jornadas de hoy y mañana.

Como consecuencia de esto, elaboraron una serie de requerimientos para evitar inconvenientes: “No arrojar colillas de cigarrillo encendidas; no ‘limpiar’ terrenos con fuego; no realizar fuegos cerca de la vegetación y en lugares no permitidos ni preparados a tal fina; y mantener el perímetro de la vivienda y medianera limpios de vegetación y residuos”.