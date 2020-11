Licitaron obra de red de agua potable para 882 familias del barrio Perón

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre encabezó el acto de apertura de sobres de la Licitación Pública 3/20 para la construcción de la red de agua potable en el barrio Presidente Perón. Se trata de una obra muy esperada por el sector que permitirá mejorar sustancialmente la calidad de vida de los vecinos. El proyecto es impulsado a través del plan nacional “Argentina Hace” mediante el cual se busca dotar de servicios básicos a los barrios con mayor crecimiento demográfico y generar nuevas fuentes de empleo en el sector de la construcción. Hubo en total dos ofertas y el monto que se destinará para su realización será de $23.095.962,28.

En ese marco, el Jefe Comunal sostuvo: “Es una satisfacción enorme porque con este proyecto estamos acercando nuevas conexiones a 882 familias y cumpliendo así con nuestra palabra, seguir mejorando la calidad de vida de los madrynenses. Si algo tenemos es que lo que prometemos lo cumplimos y este hecho es un claro ejemplo de eso. Sobre todo en un barrio de los más numerosos de la ciudad de Puerto Madryn, donde no solamente tenemos la posibilidad de anunciar ya la obra, sino también estamos próximos a inaugurar una red eléctrica que dotará a la totalidad de un servicio tan esencial”.

Planificación

“Quiero que sepan que hoy es uno de los días más importantes desde que me ha tocado asumir, después de esta pandemia que nos ha cambiado el rumbo rotundamente y nos ha hecho navegar por otros lugares que no teníamos previstos. Pero a pesar de eso, no hemos dejado de lado el trabajo y el compromiso que tenemos con cada sector de la ciudad de Puerto Madryn”, valoró.

Además, el Intendente agregó que “ahora le toca al barrio Perón, pero seguramente en los próximos meses serán Los Médanos, el Porvenir, Alta Tensión, Pujol, 21 de Enero, Comercio, Covitre, Covimar, San Miguel, Roque González, Las Quintas, Solanas, vecindarios tratados de igual manera por este Gobierno Municipal”.

Crecimiento demográfico

Por último, Sastre destacó: “Sabemos la importancia de que todos los barrios populares estén dotados de servicios. Y para eso desde el Ejecutivo Municipal vamos a seguir trabajando en el reordenamiento de la ciudad impulsando obras de infraestructura pública que acompañen el crecimiento demográfico que nuestra pujante ciudad ha tenido en los últimos años”.

El barrio Presidente Perón, principalmente residencial, se encuentra ubicado al sudoeste de la ciudad, limitando con el San Miguel y el Roque González. Es uno de los sectores de la ciudad que más alejado se encuentra del mar y desde donde más se ha ampliado el ejido urbano. La red de agua potable, en conjunto, representa el tendido de 8140 metros de cañerías de diámetro variable de 200 y 63 milímetros, que será complementada con la colocación de válvulas esclusa de corte, hidrantes para incendio y 882 conexiones domiciliarias.