La crisis económica y el perfil de deuda de Chubut alerta a los municipios

Como consecuencia de las complicaciones económicas que está teniendo la administración de Mariano Arcioni, en los municipios chubutenses comenzaron a encenderse las alarmas con las consecuencias que la situación general de la Provincia podría tener en las distintas localidades.

Quien se pronunció al respecto fue Germán Issa Pfister, secretario de Hacienda de la ciudad petrolera, en diálogo con Canal 9, al afirmar que “entiendo que hay que cumplir con lo que hoy principalmente tiene que cumplir la Provincia que es solamente el pago de los salarios, pero no estamos hablando de otras cuestiones”.

En este sentido, dijo que esta situación “preocupa, porque una cosa es que eso sea por un término de tiempo corto y otra cosa es que sea a lo largo de los años y solo dedicarte a pagar sueldos”.

“Por otro lado, me parece que está faltando una cuestión más de fondo respecto a cómo equilibrar las cuentas de la Provincia para poder revertirlo, porque si la única solución es la toma de deuda, seguramente se va a salir en el corto plazo del problema, pero en el mediano y en el largo va a ser mayor, por una cuestión sencilla que es que todas esas deudas pagan intereses y si están atadas al dólar, está sujeto a algo que tiene mucha incertidumbre que es el tipo de cambio”, apuntó el funcionario municipal.

Además, Issa Pfister se mostró preocupado porque “no se ve en el corto o mediano plazo un horizonte en donde la Provincia vaya a poder salir de esta situación”.

Al ser consultado sobre la posición de la administración de Mariano Arcioni de disponer como garantía los ingresos por Coparticipación Federal para la última colocación de Letras por 34,5 millones de dólares, el secretario de Hacienda de Comodoro Rivadavia dijo: “Hay un límite en lo que puede comprometer y poner como garantía. No puede comprometer los fondos municipales porque están garantizados por ley, eso ya sería algo muy grave desde lo legal y desde lo formal, por lo cual no nos preocupa como Municipio porque sabemos que tenemos garantizados nuestros fondos, como fue con las regalías”.

“Preocupa más que nada la situación económica y el perfil de deuda que pueda llegar a tener la Provincia de acá en adelante”, concluyó el responsable de la cartera económica de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.