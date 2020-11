Inicia este lunes el Torneo de Squash en “La Martineta”

Desde este lunes, comenzará a jugarse el Torneo interno de Squash, organizado por el Gimnasio La Martineta de Puerto Madryn.

El evento, será destinado a los jugadores de la institución, que jugarán en categorías Primera a Quinta.

El Squash y su Interno en juego

El Diario Web visitó las instalaciones del Gimnasio La Martineta y dialogó con Federico Ledesma, coordinador de la institución y organizador del Torneo Interno que desde este lunes se jugará en sus dos canchas, bajo los protocolos indicados y por streaming.

Consultado acerca del Torneo, Ledesma indicó que “nuestra idea surgió de darle un poco más de movida al deporte y que no solo sea que los jugadores vienen a entrenar, sino fue armarlas un Torneo para nuestros jugadores, de Primera a Quinta categoría. Comenzará este lunes 9”.

Ledesma agregó a la vez que “la particularidad será que se utilizará el mismo protocolo que se viene desarrollando, donde no habrá publico presencial, ni familia, ni amigos, ni entrenadores. Solo vendrán los jugadores a jugar. Quienes lo quieran seguir, podrán hacerlo a través de Facebook e Instagram de la Martineta”.

Así como lo hacen instituciones donde se practica el Paddle, se organizan estos eventos para que sus deportistas puedan desarrollar el sentimiento de ´competencia´. Al respecto, Federico Ledesma sumó que “comenzamos con esta idea que es darle una vuelta a lo competitivo con este mundo virtual al que nos detenemos que adaptar”.

“El componente importante el que de la competencia, porque tenemos jugadores que están entrenándose para el calendario del año que viene, buscando estar físicamente y deportivamente listos. Y el otro componente es el social, que siempre alrededor de este deporte, lo importante es lo que sucede afuera, el folclore de relaciones que, como ahora presencialmente no se puede hacer, le buscamos la vuelta con la parte virtual”, analizó Federico.

Este Torneo Interno, servirá a la vez para los jugadores locales, de realizar una re categorización: “será solo con nuestros jugadores que nos servirá para una re categorización interna, para ver los jugadores en el ranking local. Estaremos varios de los que venimos jugando siempre y también estarán los jugadores con los que por horarios no nos solíamos cruzar”.

Agregando, a la vez que están los nuevos jugadores que se han sumado a la disciplina : “durante esta pandemia se han sumado muchos nuevos jugadores. Se han varias personas a la categoría Quinta, que será la que tendrá mayor cantidad de participantes. Para varios de ellos será su primer Torneo en contexto de pandemia”, sumó el encargado de La Martineta, Federico Ledesma.