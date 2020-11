Imputarán por femicidio al acusado de asesinar a la chica de 14 años

Una adolescente de 14 años fue asesinada a puñaladas, en la mañana de este viernes, en una vivienda del barrio Pujol de la ciudad de Puerto Madryn. Por el crimen fue detenido un joven de 22 años, identificado como Gabriel Orellano, que era ex pareja de una hermana de la víctima. El fiscal del caso, Jorge Bugueño, adelantó que solicitará la calificación provisoria de “femicidio”, previsto con una pena única de prisión perpetua.

La víctima –cuya identidad no fue suministrada-, tenía 14 años, pertenece a la comunidad boliviana y su femicidio ocurrió en una vivienda lindera a un comercio de barrio que pertenecería a la familia.

La apuñaló y huyó

Luego de cometer el brutal asesinato, el supuesto homicida, que era ex pareja de la hermana de la víctima, no sólo huyó del lugar, sino que fue a su lugar de trabajo, un almacén sobre la calle Villarino, a donde fue detenido por la policía en medio de un forcejeo que no llegó a mayores.

El principal sospechoso del femicidio de la adolescente fue identificado como Gabriel Orellano de 22 años de edad y también pertenece a la comunidad boliviana, precisaron fuentes de la investigación.

Una segunda persona fue detenida sobre la calle Yrigoyen, a metros de la Fiscalía, a bordo de un auto y acompañado. Durante varias horas permaneció demorado y tras prestar declaración recobró la libertad, por considerarse que no tenía participación directa en el hecho que conmociona a la comunidad; sino que lo habría trasladado desde el barrio Pujol a la zona céntrica al victimario.

Operativo de detención

Fuentes policiales indicaron que la víctima había sido hasta no hace mucho tiempo atrás «familiar político» del principal sospechoso, ya que Orellano fue pareja de una hermana de la adolescente.

Por su parte, el subjefe de la Policía del Chubut, Néstor Gómez Ocampo, indicó que «el principal sospechoso fue interceptado rápidamente y detenido, al igual que el propietario de un Volkswagen Gol Trend al que se había subido, aunque el segundo demorado no parece en principio tener una vinculación directa con la muerte».

“No hay mucho más que lo que estoy contando y el resto quedará seguramente expuesto en la audiencia de control de detención que estimamos se realizará este sábado», agregó el comisario general.

Calificación de femicidio

La causa está a cargo del fiscal Jorge Bugueño, quien se constituyó de inmediato en el lugar y prometió «llevar en menos de 48 horas adelante la audiencia de control de detención y la apertura de investigación».

Bugueño adelantó que solicitará la calificación provisoria de “femicidio”, previsto con una pena única de prisión perpetua, para Gabriel Orellano (22), detenido por el crimen de una chica de 14 años.

La calificación escogida es la de femicidio y, en caso de ser condenado en juicio, tiene una pena única que es la de prisión perpetua.