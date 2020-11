Guzmán dijo que no hay apuro en acordar con el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este domingo que el gobierno no tiene apuro en alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que descartó ayuda por parte de China. En declaraciones al diario británico Financial Times que reproduce la agencia Bloomberg, el jefe del Palacio de Hacienda restó importancia a las posibilidades de un acuerdo temprano con el FMI.

«La Argentina quiere avanzar a un ritmo sólido, pero requiere un entendimiento y una legitimidad comunes», citó el rotativo inglés a Guzmán, a la vez que sostuvo que «un acuerdo para marzo o abril «ciertamente sería aceptable», dijo el ministro.

El ministro expresó que «el gobierno no tiene prisa por un nuevo programa y puede mantener una moneda estable», según el periódico y dijo que no era necesario buscar más ayuda de China.

Más adelante, Guzmán señaló que «una devaluación no estaba en las cartas», aunque aceptó que «la diferencia entre los tipos de cambio oficiales y paralelos de Argentina era un problema», publicó el Financial Times.

Guzmán sostuvo que «los llamados (de algunos) a una devaluación del peso se están desvaneciendo con el paso del tiempo».