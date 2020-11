Fin de semana largo con playas colmadas en el norte de Chubut

Este fin de semana largo fue el primero desde la apertura del Turismo Comarcal habilitado en Chubut. En la Comarca Virch-Valdés se observó una importante afluencia de familias que se volcaron a las playas de Puerto Madryn, Playa Unión y Puerto Pirámides. La imagen que arrojó el fin de semana que culmina este lunes, exhibe un anticipo de lo que será la temporada de verano, habida cuenta de las restricciones para viajar a otros destinos.

En Puerto Madryn se intensifican las tareas de prevención en los establecimientos de servicios al turista con capacitación y controles, y se advierte a la población sobre la importancia de mantener las medidas de distanciamiento social.

Playa Unión define protocolos

Las autoridades municipales de Rawson, dispusieron un cuerpo de preventores que, de acuerdo a la organización del dispositivo a implementar en Playa Unión, tendrá la tarea de “custodiar” que los veraneantes cumplan con las medidas sanitarias para contrarrestar los efectos del Covid-19.

Se han diseñado protocolos y acciones concretas respecto de las habilitaciones para las actividades al aire libre durante la temporada de verano, y esta semana habría una nueva reunión de las autoridades municipales y

Habrá preventores asignados a cada una de las parcelas. Asimismo, habrá operativos en las zonas donde habrá espectáculos, como el autocine, el anfiteatro, y los sectores habilitados para los Food Trucks.

Puerto Pirámides con restricciones

Este fin de semana se observó un importante acceso al Área Natural Protegida Península Valdés. De acuerdo a los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de la provincia, se deben respetar las capacidades de carga establecidas tanto para el área protegida como para la localidad de Puerto Pirámides. Sólo podrán ingresar aquellos que tengan reserva previa.

Para Puerto Pirámides se ha fijado una capacidad de carga de 1.600 personas, basándose en la cantidad de personas que pueden permanecer en la playa, manteniendo distanciamiento social, y considerando solamente la franja costera que queda libre con marea alta. Para la utilización del cupo establecido tendrán prioridad, y garantizado el acceso, toda persona que cuente con reserva comprobable de alojamientos o actividades de Puerto Pirámides (avistaje de ballenas, buceo, kayaks, mountainbike, paseo náutico, etc.) y aquellos que ingresen con agencias de turismo. Todos deberán hacer reserva previa a través de la web mencionada. Del mismo modo, aquellos familiares de vecinos de Puerto Pirámides que quieran acceder a la villa balnearia y no estén empadronados.

La playa considerada es la que se encuentra dentro de ejido municipal y que va desde las restingas del mareógrafo hasta las de la estación de bombeo de la planta desalinizadora. La misma estará dividida en 4 sectores a fin de tener un mejor control y ordenamiento de los espacios a utilizar. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo al protocolo de playa, no se permiten aglomeraciones tanto dentro como fuera del mar.

Con reserva previa

Para acceder al camping deberá hacer reserva previa y pago de su estadía. El camping no contará con cobradores ya que el pago deberá hacerse junto con la reserva por los medios electrónicos que se dispondrán para tal fin y estarán publicados en la página de Facebook de la Municipalidad de Puerto Pirámides. Allí podrán encontrar nuevas las condiciones para el uso del camping. Es recomendable leerlas y aceptarlas previo a realizar el pago. Las reservas podrán realizarse a partir del 4 de diciembre.