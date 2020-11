Empleados de Comercio reclaman un bono navideño

El Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Alfredo Beliz, espera que a fin de año haya un bono navideño, “hemos empezado a trabajarlo desde la Federación, me reuní con comerciantes de Puerto Madryn y seguiré con el resto en toda la provincia, la idea es que el bono navideño sea de unos 20 mil pesos para los empleados de comercios pagadero en dos veces”.

Beliz aclaró que el padrón de empleados de comercio no subió pese a que el intendente Adrian Maderna dijo a los integrantes de la Cámara de Industria y Comercio que se habilitaron 160 comercios más en la ciudad.

“Lo que sucedió fue una reconversión, hay locales que se los trasladó a los barrios, pero no hay apertura de comercios que generen fuentes de trabajo genuina”, disparó Beliz.

Sobre el cierre de comercios en la zona céntrica dijo que la economía está pegando más fuerte que el COVID19, “los costos fijos, alquileres, servicios son imposibles de pagar y por eso muchas tiendas importantes se fueron a los barrios”. Beliz le pidió al gobierno que aporte los sueldos en tiempo y forma, “es la única manera que hay para que se reactive la economía”.