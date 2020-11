El Movimiento antiminería se manifestó frente a la Legislatura y Casa de Gobierno

Los diputados provinciales concretaron hoy una nueva sesión virtual, por lo que la mayoría no estuvo presente en el recinto. No obstante, militantes del No a la mina se congregaron en el ingreso a la Legislatura de Chubut para exigir que no se avance con la megaminería.

Con cánticos y pronunciaciones conjuntas, los manifestantes se congregaron en todo el frente de la sede del Poder Legislativo, que se encontraba totalmente vallado. Uno de los lemas centrales de la jornada fue “el agua es vida, no es para la mina”. En tanto que, posteriormente y bajo la misma consigna, se dirigieron a Casa de Gobierno, donde pidieron ser recibidos por el gobernador Mariano Arcioni.

Una de las referentes de la movilización de hoy fue quien ayer dialogó con el titular del Poder Ejecutivo sobre la implementación de la minería en la Provincia. Hoy, en diálogo con AzM Radio, manifestó que “la sensación que tuve es que estábamos hablando con un paredón, intransigente, inflexible”.

“Él dice y expresa que podemos hablar con él, pero me dejó hablando sola porque se fue para la residencia. Lo que discursivamente expresa, en los actos hace todo lo contrario”, apuntó.