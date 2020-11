El jefe comunal de Telsen abogó para que se avance con la zonificación minera

En el marco de la discusión sobre el desarrollo de la actividad minera en la Meseta Central de Chubut, el jefe comunal de Telsen, Leonardo Bowman, se manifestó al respecto y emitió su opinión de la postura que ha tomado el Poder Ejecutivo provincial durante las últimas semanas.

En primer lugar, remarcó que “nosotros siempre estamos tratando de buscar alternativas para nuestro sector. Obviamente, si esto avanza es una buena noticia para nosotros”.

Además, Bowman afirmó que “en la región y en cada uno de los lugares se están manifestando y se ha desarrollado durante este año reuniones con el sector local, en las que se han tratado de acercar todos los sectores y escuchar todas las voces y obtener todos los aportes para que llegado el momento podamos hacer cada uno de los aportes y que cada intención local esté dentro de este proyecto”.

Al ser consultado sobre los efectos que tendría el desarrollo de la minería en la Meseta Central y la repercusión que alcanzaría a la localidad de Telsen, dijo: “En principio, estamos luchando para que en este proyecto queden fondos de desarrollo de infraestructura y de desarrollo productivo, que sean fondos de uso específico para la región”.

“Nuestra región es una región sumamente postergada y obviamente de desarrollarse y explotarse estos recursos naturales, necesitamos preparar la región y que luego de una actividad u otra quede preparada y que las condiciones de vida de cada poblador cambien”, enfatizó el jefe comunal de Telsen.

En cuanto a los movimientos antimineros que se han manifestado durante las últimas semanas en distintas localidades de Chubut, Bowman apuntó: “Es respetable cada una de las opiniones. Me parece que es interesante escucharlos y poder discutir”.

No obstante, remarcó que “debemos ser muy cuidadosos de los modos. Pero todos los sectores debemos estar incluidos en la discusión de este tema”.

“Nosotros venimos hace mucho tiempo esperando esta cuestión. Los pobladores no son la totalidad, pero siempre son mayoría, por lo que esto se espera con ansiedad”, concluyó el jefe comunal de la localidad de Telsen.