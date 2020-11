El Hospital de Madryn cuadriplicó la cantidad camas para terapia intensiva

Cuando comenzaron a tomarse medidas vinculadas a la llegada del coronavirus a la Argentina, desde el Gobierno Nacional se impulsaron medidas y propuestas para fortalecer el sistema sanitario, atentos al objetivo de que no colapsen los centros de Salud en todo el territorio nacional.

Al respecto de este fin, el director del Hospital Dr. Andrés Ísola, Ariel Urbano, afirmó que el nosocomio de la localidad de Puerto Madryn cuadriplicó la disponibilidad para atender a personas que requieran asistencia en la Unidad de Terapia Intensiva.

Si bien la cantidad de camas sigue siendo la misma, el equipamiento vinculado a este tipo de casos se incrementó sustancialmente. Antes de la pandemia, el Hospital de la ciudad del Golfo contaba con cinco respiradores, en tanto que actualmente hay 21 camas equipadas para la Terapia Intensiva, con los insumos necesarios para esto. Al respecto, cabe destacar que este total incluye a todas las áreas del nosocomio, inclusive el sector de Pediatría.

“No podemos decir que ya pasó”

En reiteradas oportunidades se había remarcado que no se podía saber si Puerto Madryn estaba en el “pico” de contagios debido a que no se conocía cuánto podría llegar a aumentar la cantidad de casos.

Al respecto de la situación actual, el director del nosocomio local detalló que “estamos en una fase de descenso de número de casos y consultas, pero que esto pasó todavía no lo podemos decir porque estamos viendo en los otros hospitales que cuando apenas se descontrola un poco la situación aumentan los contagios y aumenta la cantidad de camas”.

“Estamos un poco más tranquilos con el porcentaje de ocupación, principalmente de Terapia, pero no nos podemos relajar ni decir que ya pasó esto, porque hasta que no tengamos una vacuna no nos podemos relajar y tenemos que seguir redoblando los esfuerzos para sostener estos niveles de ocupación de camas, que es responsabilidad de la gente, que se cuide y cumpla los protocolos”, agregó.

Recontagios y recaídas

Al ser consultado sobre la posibilidad de que pacientes que han sido diagnosticados como positivos de Covid-19 vuelvan a contagiarse, Urbano explicó que “hay un par de casos documentados a nivel de la Provincia, porque eso hay que ver si se negativizó la PCR, de los anticuerpos. Es difícil la definición de recontagios, pero se ha visto que ya están documentados en el mundo algunos casos de recontagios”.

En cuanto a las recaídas y el tiempo que podrían durar los síntomas en quienes han contraído coronavirus, el director del Hospital Dr. Andrés Ísola explicó que “es relativo y depende mucho de cada paciente. En medicina nada es dos más dos y acá hay pacientes que quedan síntomas de mucha debilidad muscular y una tos crónica y seca durante mucho tiempo”.

“Hay gente que tardan entre dos o tres meses en recuperarse. Hay pacientes que hacen actividad física y uno está viendo que no pueden volver a hacer su actividad física normal, porque tienen un cansancio. A los 10 días tienen el alta, pero algunos pacientes tienen más tiempo en recuperarse y en volver a su actividad normal”, precisó.