Detectan un río debajo de la capa de hielo de Groenlandia

Nuevos modelos computacionales sugieren que el agua derretida que se origina en el interior profundo de Groenlandia podría fluir a lo largo de todo un valle subglacial y salir por el fiordo Petermann, a lo largo de la costa norte de la isla. La actualización de los modelos de la capa de hielo con este valle abierto podría proporcionar información adicional para las predicciones futuras del cambio climático, señalan los investigadores en la revista ‘The Cryosphere’.

Los estudios por radar han cartografiado previamente el lecho de roca de Groenlandia enterrado bajo dos o tres mil metros de hielo. Se utilizaron modelos matemáticos para llenar los vacíos en los datos de la encuesta e inferir las profundidades del lecho rocoso.

Los estudios revelaron el largo valle, pero sugirieron que estaba segmentado, lo que impedía que el agua fluyera libremente a través de él. Sin embargo, los picos que dividen el valle en segmentos solo aparecen en áreas donde se utilizó el modelo matemático para completar los datos que faltaban, por lo que no podrían ser reales.

Christopher Chambers y Ralf Greve, científicos del Instituto de Ciencias de Baja Temperatura de la Universidad de Hokkaido, querían explorar lo que podría suceder si el valle se abre y el derretimiento aumenta en un área profunda del interior de Groenlandia conocida por su derretimiento. En colaboración con investigadores de la Universidad de Oslo, en Noruega, realizaron numerosas simulaciones para comparar la dinámica del agua en el norte de Groenlandia con y sin segmentación de valles.

Los resultados muestran un cambio dramático en cómo fluiría el agua que se derrite en la base de la capa de hielo, si el valle está realmente abierto. Un curso de agua subglacial distintivo se extiende desde el lugar de fusión hasta el fiordo Petermann, que se encuentra a más de 1.000 kilómetros de distancia en la costa norte de Groenlandia. El curso de agua solo aparece cuando se elimina la segmentación del valle y no hay otros cambios importantes en el paisaje o la dinámica del agua.

«Los resultados son consistentes con un largo río subglacial –explica Chambers– pero sigue habiendo una incertidumbre considerable. Por ejemplo, no sabemos cuánta agua, si es que hay alguna, está disponible para fluir a lo largo del valle, y si realmente sale en Petermann Fjord o se vuelve a congelar, o se escapa del valle, en el camino».

Si el agua fluye, el modelo sugiere que podría atravesar toda la longitud del valle porque el valle es relativamente plano, similar al lecho de un río. Esto sugiere que ninguna parte de la capa de hielo forma un bloqueo físico.

Las simulaciones también sugirieron que había más flujo de agua hacia el fiordo con una base de valle nivelada a 500 metros por debajo del nivel del mar que cuando estaba a 100 metros por debajo. Además, cuando el derretimiento aumenta solo en el interior profundo en una región conocida de derretimiento basal, la descarga simulada aumenta a lo largo de todo el valle solo cuando el valle está desbloqueado.

Esto sugiere que una relación bastante afinada entre la forma del valle y el hielo suprayacente puede permitir que se desarrolle una vía de agua muy larga hacia el valle.

«Se necesitan estudios de radar adicionales para confirmar que las simulaciones son precisas –señala Greve, quien ha estado desarrollando el modelo utilizado en el estudio, llamado Código de simulación para capas de hielo politermales (SICOPOLIS)–. Esto podría introducir un sistema hidrológico fundamentalmente diferente para la capa de hielo de Groenlandia. La simulación correcta de un sistema hidrológico subglacial tan largo podría ser importante para futuras simulaciones precisas de la capa de hielo en un clima cambiante».