Destrozos en Casa de Gobierno en la movilización del No a la mina

Un grupo de militantes del movimiento que rechaza la minería en Chubut, atentó contra la Casa de Gobierno, transgrediendo las normas del orden público y la institucionalidad. Es evidente, al ver las imágenes de lo ocurrido, que se trató de una fracción de las personas que se estaban manifestando en la Peatonal Fontana, sin embargo resulta grave porque acudieron a la violencia para ingresar por la fuerza a Casa de Gobierno, destrozando bienes del Estado y dañando un edificio histórico.

Nada puede justificar un acto de violencia, cualquiera sea el motivo, y en este caso hubo un acto ilícito, porque se alteró el orden público, y se atentó contra la integridad del edificio gubernamental y las personas que allí estaban. Con este proceder, el debate minero pasó a un segundo plano, exhibiendo la intolerancia de un grupo de inadaptados.

Los daños más significativos se produjeron en el despacho del Gobernador y oficinas contiguas, al igual que en la dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia y la Subsecretaría de Información Pública.

Personal policial que se encontraba dentro del edificio debió resguardar la integridad de los empleados que fueron evacuados del lugar.

Ante la presencia de dispositivos incendiarios de fabricación casera, arribaron los Bomberos Voluntarios que rápidamente lograron sofocar los indicios de fuego.

Movilizados

La movilización comenzó muy temprano a las puertas de la Legislatura, para sentar posición contra el desarrollo de la minería en la provincia.

Tras varias horas apostados frente a la Cámara de Diputados que estaba vallada y vacía, porque la sesión legislativa se realizó en forma virtual, los manifestantes comenzaron a desplazare hacia un nuevo objetivo, esta vez Fontana 50. Muchos de los presentes impresionaban personas pacíficas cuyo único interés era el de expresar públicamente su rechazo a la megaminería, pero también se observó la presencia de representantes de grupos radicalizados que ya habían provocado destrozos la semana anterior en edificios públicos de la ciudad de Trelew.

Ingreso y destrozos

Frente a la Casa de Gobierno, comenzaron a vivar que querían ser atendidos por el Gobernador o algún integrante de su Gabinete.

Los ánimos comenzaron a caldear al calor del mediodía, y luego de un abrazo simbólico y múltiples cánticos ante la Casa de Gobierno, en un momento la situación se volvió más violenta, y fue entonces que una decena de personas ingresaron llevándose por delante todo a su paso, haciendo destrozos en el edificio público.

Deslegitiman la protesta

La agitación de los manifestantes, y la indiferencia del Gobierno, terminó con un final poco feliz, los más violentos cometieron un acto ilícito, deslegitimando así la protesta.

Los hechos dejaron una postal desoladora de la jornada, que podría haber culminado con la imagen de los manifestantes abrazando la Casa de Gobierno, y dejó como foto del día, el edificio histórico dañado por doquier.

Numerosas voces de repudio por los violentos incidentes

El vicegobernador de la Provincia del Chubut, Ricardo Sastre, repudió los hechos violentos en la Municipalidad de Trelew y este martes en Casa de Gobierno, por parte de grupos que rechazan la minería en territorio provincial.

«Coincidir o no, es parte de la política. Como herramienta hay que apostar al diálogo. No avalamos lo sucedido en la Municipalidad de Trelew hace días, y tampoco lo de hoy en Casa de Gobierno. Rompen patrimonio que pertenece a los vecinos, con prácticas que lejos están de permitir consensos», publicó Sastre en su cuenta de twitter.

Por su parte, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, expresó: “Usar la violencia como herramienta no hace sino alejar la posibilidad de construir consensos.

No siempre habrá concordancia, es verdad, pero eso no debe evitar que apostemos al diálogo para arribar a un acuerdo que redunde en beneficios para toda la sociedad”, reprochó por los incidentes.

En tanto, el presidente de la Cámara Industrial de Madryn (CIMA), Ovidio Palacio, rechazó los incidentes ocurridos en la Casa de Gobierno, en Rawson, donde manifestantes antimineros realizaron destrozos en la sede de Fontana 50. “Repudiamos toda la violencia que se ha ocasionado en Rawson. Creemos que las discusiones deben darse en el margen del respeto y de manera democrática, y no de forma autoritaria”, dijo Palacio.

Asimismo, la Cámara de Comercio de la Meseta Central afirmó que “Nunca la violencia en ninguna forma es el camino. Expresamos nuestra exigencia de decisión sobre nuestro futuro: “Queremos Decidir”. Mucha gente se ha sumado, y siempre nos hemos manifestado de forma pacífica. Entendemos que ese es el camino. Sin amenazas, sin condicionamientos, sin sembrar el terror”.