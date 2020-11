Desorientados

Luego de la renuncia del Secretario General de Gobierno, Javier Touriñan sus colaboradores siguen en funciones sin que nadie les haya dicho nada, al parecer tampoco tiene intenciones de irse. Según trascendió, en la última reunión de gabinete no hubo mención alguna acerca de quién sería el reemplazo del comodorense. En tanto, el subsecretario de Coordinación y Relaciones Institucionales Maciel Carrasco estaría cumpliendo el rol de Touriñan. “No sabemos qué pasará, nadie nos dijo nada, si continuaremos cumpliendo funciones o no, quién se hará cargo de la secretaría, no sabemos nada”, dijo un desorientado Director General.