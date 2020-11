Comienza el V Festival la Patagonia al Teatro

Este sábado 7 de noviembre, comenzará la quinta edición del Festival Internacional La Patagonia al Teatro, que tiene como objetivos la integración socio-cultural y democratización para el acceso a la cultura y la inclusión para que todos y todas tenga la posibilidad de disfrutar las artes escénicas desde diversas estéticas. El mismo se extenderá hasta el 15 de este mes.

Esta quinta edición será libre y gratuita, y para los que puedan realizar un aporte habrá una gorra online.

Este año participarán compañías y artistas de Francia, España, Israel, Canadá, México, Brasil, Ecuador, Uruguay, Bolivia y de diferentes provincias y localidades Argentina.

“Es una gran oportunidad para nosotres como artistas poder vivenciar el espectáculo y entrevistar a la Compañía Philippe Genty (Francia), al maestro Arístides Vargas (Argentina/Ecuador), a la Compañía The 7 Doigts (Canadá), entre otras compañías tan importantes que participan este año”, señaló Mario Morettini, organizador general del encuentro.

Por otro lado, se brindarán tres talleres con inscripción previa por medio de un formulario que se encuentra en las redes, con cupos limitados. Los mismos serán el Taller de improvisación y emociones en el juego, dictado por Alita Menéndez de Uruguay; el Taller de principios escénicos para artistas de circo, danza y teatro, dictado por Florencia Micha de la Ciudad de Buenos Aires y el Taller Teatro Pantalla. Shakespeare y el método TIA, dictado por Débora Astrosky, también de la Ciudad de Buenos Aires.

Cronograma

Este sábado 7, a las 19 horas, se presentará el espectáculo participativo “Al Mundo Variete”, un espectáculo vía streaming que se trasmitirá por el canal de Youtube “La Patagonia al Teatro” y por Facebook Live “Festival Internacional La Patagonia al Teatro”. Del mismo participarán El Idilio Circus (Uruguay), Mariana Baggio (CABA), Lucas Petracci (Coronel Pringles), Compañía Criolla (CABA), Compañía Sakados del Tacho (Misiones), Compañía Los Amichis (CABA), Compañía Tres Tigres Teatro (Córdoba), Compañia Precisos Indecisos (CABA), Martini Gonzalo (Quilmes), Compañía D Zoquetes (CABA) y conducido por Martin Palladino (CABA).

A las 21 horas, el festival continuará con el espectáculo de circo contemporáneo para toda la familia “Cuisine & Confessions” de la Compañía The 7 Doigts de Canadá y a continuación, por streaming, se realizará un conversatorio con dos de los integrantes de la compañía en el canal de Youtube y Facebook live.

El domingo 8 a las 18 horas, se llevará a cabo el primer taller del evento dictado por la profesora Alita Menéndez. Y a las 19 horas, se presentará el espectáculo para toda la familia “Show en Casa” por Mariana Baggio (CABA) que será trasmitido por el canal de Youtube y Facebook live.

Para terminar, con el espectáculo para adolescentes y adultos en “Al Mundo Variete”, el cual participarán la Compañía Do Relativo (Brasil), Compañia Al Tran Tran Impro (España), Feffo Neyra (Perú), Javicho Soria (Bolivia), Dirección Marcelo Katz (CABA), Compañía Sakados del Tacho (Misiones), Pablo Palavecino (CABA), Nechama Godstein (Israel) y representado a nuestra provincia se encuentra la actriz y docente Nathalia Brunetti. Con la conducción de Julian Sierra (CABA).

El lunes 9 a las 19 horas, se dictará una Clase Magistral de Pop Up realizada por Aine Martelli (México-Brasil) sobre esta técnica para artistas como para docentes de diferentes disciplinas.

Desde la organización destacaron que esta quinta edición del Festival se puede realizar de forma libre y gratuita gracias al apoyo del Instituto Nacional del Teatro, Aluar, Infa y la Fundación Cultural y Educativa del Infinito.

Para más información se puede acceder al sitio web lapatagoniaalteatro.com; al Facebook: Festival Internacional La Patagonia al Teatro; al canal de Youtube: La Patagonia al Teatro o al Instagram @teatrodelinfinito.