Biss: “El Puerto de Rawson contará con la infraestructura necesaria”

El intendente de Rawson, Damián Biss, participó de la firma de convenio entre Nación y el Gobierno del Chubut para la concreción del dragado del puerto capitalino y resaltó que “después de muchos años el sector contará con la infraestructura necesaria para aumentar su productividad y logística”, junto a otras obras y proyectos de inversiones privadas.

Así lo señaló al presenciar en Sala de Situación de Casa de Gobierno la rúbrica del acuerdo que, mediante videoconferencia, sellaron el gobernador, Mariano Arcioni, y el ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni.

El intendente capitalino celebró la concreción de la obra que demandará una inversión de más de 400 millones de pesos y afirmó que “en los últimos meses planteamos que el crecimiento productivo del puerto no fue acompañado con la infraestructura necesaria. Además del dragado, hace poco se anunció la ampliación del muelle y también hay inversiones previstas desde el sector privado”.

Los proyectos de obras “van de la mano con una apuesta integral que se está haciendo, como la repotenciación energética y el anuncio de la planta potabilizadora. Son todas acciones que le darán un salto de calidad a Rawson”, dijo Biss. El puerto capitalino “es uno de los más importantes de la Patagonia y del país y no tenemos dudas de que será la gran herramienta de crecimiento y desarrollo no solo de la ciudad sino del VIRCh”.

La obra del dragado “además de permitir el ingreso y egreso de embarcaciones de la flota amarilla, seguramente, en un corto plazo, posibilitará que ingrese la flota colorada. Y porqué no pensar en lo que se anunciaba también de que en algunos años se convierta en un puerto internacional”, expresó.

El intendente capitalino señaló que durante la temporada alta la actividad portuaria “genera unos 6 mil puestos de trabajo” y que con las obras realizadas “al tener mayor fluidez el ingreso y egreso de embarcaciones va a permitir aumentar la operatividad y generar más empleo”.

Por último, Biss valoró las inversiones “en este momento tan complicado de la economía. Es muy importante porque se piensa en el futuro. Agradecemos a Nación por la inversión y a Provincia por escucharnos con esta necesidad”.