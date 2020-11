Arcioni aseguró el desarrollo de la minería en la Meseta de Chubut

El gobernador Mariano Arcioni, afirmó este jueves que Chubut avanzará en el desarrollo minero, con capacidad de aprovechamiento por los próximos 50 años, dando por descontado el aval legislativo y social para concretar la zonificación en la provincia, lo que permitiría la explotación metalífera en la Meseta Central. Así lo anticipó al participar por videoconferencia del lanzamiento del Plan Estratégico Minero Argentino, en el que estuvieron el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; del secretario de Minería, Alberto Hensel; y gobernadores de otras provincias.

Arcioni sostuvo que Chubut que resulta necesario, “salir del sí o el no” para discutir “cómo hacer minería”, dijo al tiempo que agradeció el apoyo de las autoridades nacionales, “desde el primer momento en que tomamos la decisión de dar una discusión muy postergada en nuestra querida provincia, buscando el desarrollo y la inclusión de la zona más postergada de Chubut, una provincia muy vasta, con grandes distancias”.

Con estas palabras el Gobernador revela que habría un debate abierto en la provincia sobre el desarrollo de la actividad, aunque no brindó precisiones acerca de quiénes han participado de esa discusión, y cuáles serían las garantías para hacer tales afirmaciones.

De este modo el titular del Ejecutivo dio por sentado que en la provincia de Chubut se desarrollará minería. Aseguró que se avanzará con el proyecto de zonificación minera y que el plan tiene capacidad de aprovechamiento por los próximos 50 años.

Presencia chubutense

Por Chubut, además de Arcioni, estuvieron el ministro de Hidrocarburos y presidente del Consejo Federal Minero (COFEMIN), Martín Cerdá, el titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios, y los presidentes comunales de Telsen, Leonardo Bowman, de Gastre, Genaro Pérez, y de Gan Gan, Santiago Huisca.

También tomó parte del encuentro la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut, con la presencia de su presidente, Gerardo Cladera.

Arcioni fue el primero de los cinco gobernadores que dieron breves alocuciones y expresó el “agradecimiento por permitirnos participar a la provincia del Chubut en el lanzamiento del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino”.

Además destacó la participación de Kulfas y Hensel “desde el primer momento en que tomamos la decisión de dar una discusión muy postergada en nuestra querida provincia, buscando el desarrollo y la inclusión de la zona más postergada de Chubut, una provincia muy vasta, con grandes distancias”.

Valoró al Plan Estratégico como “un proyecto como se merece la República Argentina”, y manifestó: “Disiento un poco cuando se plantea que se está proyectando a 30 años. En nuestra provincia lo estamos proyectando a más de 50 años”.

“Estamos iniciando una zonificación”

“Estamos buscando incorporar en nuestra provincia nuevas matrices productivas”, enfatizó. Y comentó: “Chubut es muy rica en cuanto a recursos naturales. Así lo venimos demostrando desde el año 1907 cuando se descubrió el petróleo” en Comodoro Rivadavia.

“Hoy tenemos la oportunidad histórica de aportar para la República Argentina y que nuestra provincia salga de la postergación que estamos teniendo en zonas muy distantes, como la zona de la Meseta. Ahí tenemos un proyecto muy importante por el que estamos iniciando una zonificación”, indicó.

“Somos convencidos de que estamos dando por primera vez una discusión con un sustento académico, tecnológico, científico, que nos va a permitir salir de esta discusión del sí o el no para hablar de una vez por todas de cómo hacer minería”, agregó.

Sostenibilidad e inclusión

“Por eso -continuó- valoro la visión compartida del desarrollo estratégico poniendo énfasis en la inclusión, en la sostenibilidad, en el desarrollo, en la competitividad. Esto no es casual, sino que es necesario para la Argentina en la que no está sobrando nada”.

“Tenemos que poner a disposición todos los recursos. Se está dando la discusión como se merece la República Argentina, como se merecen todos y cada uno de los ciudadanos del país, con responsabilidad”, agregó.

Resaltó la participación de “más de 120 integrantes del sector privado y público en una mesa intersectorial: es lo que necesitamos para dar la discusión de cara a la sociedad y salir del sí o el no, sino hablar de cómo hacer la minería”.

Hizo hincapié en que “en Chubut nos debemos una discusión seria, madura, para poder sacar adelante a ciertas zonas postergadas, como Gastre, Telsen, Gan Gan, que hoy están encima de recursos naturales valiosísimos para la provincia y para el país”.

“A esta mesa la aplaudo y agradezco profundamente al ministro Kulfas y a Alberto Hensel que desde el primer día que tomamos la decisión nos están acompañando aportando las experiencias de distintas provincias y de distintos modelos internacionales. Pero nosotros debemos tener nuestro modelo argentino”, finalizó.

Además de Arcioni, durante la presentación tomaron la palabra los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Catamarca, Raúl Jalil; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; y de Neuquén, Omar Gutiérrez. Y también hablaron, en representación de los gobernadores, ausentes por temas de agenda, funcionarios de Santa Cruz, de Córdoba, de Río Negro y otras provincias.

Según destacaron Kulfas y Hensel, el Plan Estratégico Minero Argentino incluirá la realización de unas 20 mesas de discusión, con la participación de instituciones y entidades públicas y privadas.