Anses utilizará lenguaje inclusivo y no sexista en sus documentos oficiales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso este miércoles, a través de la Resolución 418 firmada por la titular Fernanda Raverta y publicada en el Boletín Oficial, que, a partir de este momento, se utilizará el lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación oficial del organismo.

«Dispónganse la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social», señala el Artículo 1 de la Resolución publicada este miércoles, aclarando que «entiéndase por lenguaje inclusivo y no sexista aquel que evita el sesgo hacia un sexo o género en particular y que ni oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de géneros».

De este modo, la Anses se suma al PAMI y al Banco Central (BCRA) que ya utilizan este lenguaje en sus disposiciones, circulares y normativas internas.