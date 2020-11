Alertan por alto riesgo de incendios rurales para este 20 de noviembre

Según información obtenida del Servicio Meteorológico Nacional el día viernes 20 de noviembre se darán condiciones del tiempo que elevarán a riesgo muy alto la posibilidad de que se produzcan incendios rurales en la zona de Madryn y Península Valdés.

Para ese día, el pronóstico automático del SMN, estima que se dará viento del sector norte que hará elevar la temperatura a unos 30°C. Se espera viento intenso que puede alcanzar los 47km/h al momento de registrarse 32°C, lo cual torna la situación peligrosa.

El pronóstico de vientos del SMN estima que las ráfagas serán de entre 50km/h hasta 60km/h y que rotarán al sector sudoeste durante el domingo 22/11 también con ráfagas de 60km/h. Por lo tanto, en caso de registrarse un incendio, se deberá tener en cuenta que la dirección y la intensidad del viento será variable desde el jueves al domingo.

Prevención

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn recuerdan que para la presente temporada de riesgo de incendios 2020/2021, que abarca desde mediados de noviembre hasta marzo, extendida debido al fenómeno de El Niño; las medidas precautorias principales son: no realizar fuego y asados en lugares no permitidos que no cuentan con la infraestructura para tal fin; no desmalezar a fuego; no realizar trabajos que despidan chispas sobre pastizales; y tener extremado cuidado con las colillas de cigarrillos al aire libre.

Desde la entidad bomberil instan a la ciudadanía a “no sumarle una preocupación más a este 2020”, y comprometerse con esta cultura de la prevención de incendios que el cambio climático impone para nuestra zona, para no repetir escenarios como los de Córdoba, Australia o el vivido en el Parque Ecológico El Doradillo a fines de enero del presente año.