No sabe, no contesta

El gobierno de Mariano Arcioni parece no tomar plena conciencia de lo que ocurre en la provincia. La crisis en Chubut no es solo económica, financiera y social, es fundamentalmente institucional. Los trabajadores estatales tienen un retraso salarial de tres meses y el Poder Ejecutivo no parece encontrar el camino para resolver el conflicto. Pero tampoco parece haber un plan de desarrollo futuro para la provincia. Este lunes, un grupo de trabajadores tomó la iniciativa de acampar a las puertas de la Residencia del Gobernador, en una vigilia que mantendrán hasta tanto los reciban. La pregunta que gran parte de la ciudadanía se hace por estas horas es, si el Gobernador no sabe qué hacer en el contexto de crisis, por qué no pide ayuda, por qué no llama a una mesa de diálogo con todos los actores sociales y políticos. Preocupa sobremanera el silencio del Gobernador.