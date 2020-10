Neuquén no paga intereses de un bono en dólares

Neuquén anunció que no pagará los u$s 13,7 millones de intereses de los Tideneu 2025 -un título de deuda en dólares al 7,5%- que vencían este martes y ahora tiene 30 días para llegar a un acuerdo con los acreedores que está negociando y evitar default.

Desde el gobierno neuquino resaltan que la decisión se encuentra en el marco de los diálogos que vienen llevando desde agosto para convencer a los tenedores de deuda de la provincia para que acepten la oferta de reestructuración que vence este viernes. “Es parte de la negociación”, aseguran.

La segunda y hasta ahora última oferta no convenció al grupo ad hoc que concentra el 38% de los Ticade, unos bonos con garantía de regalías hidrocarburíferas con una tasa del 8,625% anual que se pretendía llevar al 7% en su fecha de vencimiento, con una reducción mayor los primeros años. La propuesta mejoraba los cupones de interés, elevaba el monto a pagar en efectivo y ajustaba las regalías cedidas. Aunque no hay acuerdo, afirman desde el gobierno, el diálogo sigue abierto.

“La Provincia enfrenta desafíos económicos sin precedentes. La contracción de la economía de Argentina durante prácticamente 30 meses ha tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, lo cual tuvo como resultado un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel federal y provincial”, justifica el comunicado enviado a la bolsa y firmado por el ministro de Economía neuquino, Guillemo Pons.

El texto deja en claro que no se modifica la fecha para la aceptación de la oferta de reestructuración. Así el gobierno apuesta a presionar a los bonistas para que el viernes adhieran a la propuesta.

El comunicado con la firma de Pons apunta al impacto económico de la cuarentena por el coronavirus y a la caída de los precios internacionales del petróleo, que, sostiene, prácticamente paralizaron la economía de Neuquén y redujeron los ingresos de las arcas provinciales tanto por la menor actividad como por la disminución de las regalías hidrocarburíferas. Y eso mientras se hacía necesario “incurrir en gastos adicionales para abordar la situación de emergencia” generada por el COVID-19.

“Todos los factores anteriormente mencionados restringen la capacidad de la Provincia de cumplir con las obligaciones que mantiene con los tenedores de sus obligaciones financieras expresadas en dólares”, reitera el texto.

El ministro destacó que se vienen manteniendo diálogos con algunos bonistas centrados “en la reducción que necesita la Provincia para que la carga de su deuda se torne sostenible”. Y que “la Provincia pretende continuar manteniendo intercambios constructivos con los tenedores de los Tideneu y espera poder identificar los aportes significativos que pueden realizar los acreedores externos para generar condiciones que ayuden a equilibrar las finanzas públicas, que permitan a la Provincia honrar sus compromisos contractuales y que le proporcionen una nueva plataforma de crecimiento para el período post pandemia”. (Cronista)