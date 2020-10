Nación presenta esta semana su proyecto para legalizar el aborto en Argentina

A mediados de 2018 el Congreso de la Nación vivió uno de los debates más intensos de los últimos tiempos. Puntualmente, se discutió sobre el proyecto para la legalización del aborto en Argentina. La iniciativa, que nunca había tenido el tratamiento que tuvo hace dos años, alcanzó el visto bueno de Diputados, pero esa media sanción no fue ratificada en la Cámara del Senado, por lo que el proyecto no se convirtió en ley.

El año pasado directamente no hubo ningún proyecto tratado por los legisladores nacionales, pero actualmente y a días de que el presidente Alberto Fernández haya ratificado su “compromiso” con la despenalización del aborto, la investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), Dora Barrancos, anticipó que la semana que viene “debe ingresar el proyecto al Poder Legislativo”.

“Hoy sí te puedo decir que la semana que viene debe ingresar el proyecto del Poder Ejecutivo. Más detalles no puedo dar”, indicó la socióloga y referente del movimiento por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en diálogo con Radio Nacional durante la semana pasada.

De esta manera el proyecto legislativo que busca dar un nuevo formato legal junto con el acompañamiento de la educación sexual a modo preventivo, volverá a tratarse en la Cámara de Diputados, escenario que resultó favorable en 2018, para luego encontrar la negativa en el Senado.

En este contexto, vale recordar que el presidente Fernández había dicho días atrás que “voy a mandar esa ley, no tenga ninguna duda. Sólo que esperé todo este tiempo para que la pandemia reciba toda nuestra atención, también legislativa. Tengo una convicción. En Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados. En eso no he cambiado un ápice”.

También resulta importante destacar que el pasado 28 de septiembre se llevó a cabo una nueva convocatoria por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, bajo la modalidad virtual, en consonancia con las medidas de aislamiento social por coronavirus.