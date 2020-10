Massoni sobre estatales: “su sueldo se lo paga el privado que nosotros estamos ahogando”

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, reconoció este lunes la responsabilidad del Gobierno Provincial ante la crisis que atraviesa Chubut, al afirmar que “el empleado público debe darse cuenta que su sueldo se lo paga el privado que nosotros estamos ahogando”, dijo en el marco de un extenso diálogo con AzM Radio.

De la afirmación del Ministro se desprende que, a pesar del esfuerzo del sector privado por estar al día con sus impuestos, esto no sería suficiente para que el Ejecutivo provincial haga frente al pago de salarios a los estatales, ya que adeuda dos meses de sueldo, dejando entrever que tampoco estaría atendiendo las demandas del sector privado en un contexto complejo como el que representa la pandemia.

“La situación que se está viviendo en Chubut es completamente crítica”, dijo Massoni. “El que más vive una situación crítica es el particular. Es el que encima lo agarró una pandemia, no solo una malaria económica. Es la persona a la que nosotros encima le decimos, ´como vos sos el que genera plata, no vas a poder despedir gente y lo obligamos a que mantenga empleados´”, indicó el funcionario y reflexionó “lo atacamos al ciudadano de todas formas como para que se hunda, porque lo que está ocurriendo es que tenemos empresarios fundidos, que lógicamente si están fundidos generan desempleo”.

De este modo el Ministro expuso que la situación en Chubut ha provocado que empleadores ofrezcan pagar menos sueldos a sus trabajadores para mantener el empleo, y reconoció que producto del desempleo que se ha generado, “tenemos más gente en la calle que tiene necesidades”.

En ese contexto Massoni se refirió a la situación de lo estatales, “no es que yo no esté reconociendo la crisis que tiene el empleado público, pero el empleado público se tiene que dar cuenta de que el sueldo se lo pagan estos privados que nosotros estamos ahogando, porque son los que le aportan al Estado y hacen que se les pague a los empleados públicos”.