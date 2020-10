Madryn: Concejales del Frente de Todos no asistirán este jueves a la Sesión

Los ediles Nadia Garay, Sandra Mancilla (Frente de Todos) y Juan Duarte (UyO) anticiparon que no asistirán a la Sesión Ordinaria que se celebrará este jueves en el Concejo Deliberante, luego de haberse detectado 4 casos positivos totales de Covid-19 dentro del edificio, además del caso de una concejala del mismo bloque que es contacto estrecho de un caso confirmado.

En tal sentido, solicitaron que se habilite la posibilidad de sesionar de manera virtual.

Una edil aislada

En conferencia de prensa, Mancilla explicó que “cerca del mediodía (del lunes) no solamente nos enteramos del cuarto caso, sino que una compañera de bloque, Alejandra Concina, era contacto estrecho” y planteó que “el Concejo no puede ser foco de transmisión del virus y tenemos que dar el ejemplo; no se trata de privilegios o de que no queremos trabajar, pero entendemos que el 17 de septiembre aprobamos un protocolo virtual y que bajo esas características podemos tener las sesiones y comisiones correspondientes”.

Sin participación

En la misma línea, la edil remarcó que “todos conocemos el espacio del Concejo, la Sala de Comisiones, y sabemos que no podemos mantener ni medio metro de distancia entre nosotros; entendemos que podemos valernos de las herramientas que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación, además de que queremos cuidar a la sociedad” y advirtió que “ya hay cuatro casos en el Concejo Deliberante de Madryn y no se están tomando las medidas correspondientes, por lo que presentamos una nota dirigida a la presidenta (Noelia Corvalán), informando que no solo no íbamos a participar de las comisiones, sino que este jueves tampoco sesionaremos”.

“El protocolo se aprobó por unanimidad”

Por su parte, Duarte recordó que desde el Hospital Ísola “explicaron la gravedad de la situación de la ciudad” y agregó que “nosotros tenemos que hacer un aporte para que el sistema no colapse; tenemos la obligación de cortar la cadena de contagios, una de las cuales se está dando dentro del Concejo Deliberante”, sumando a ello que “tuvimos el Concejo cerrado, vinimos a trabajar un solo día y ya tuvimos un nuevo caso y una concejala aislada; por eso entendemos que la única forma de trabajar de manera normal es con el protocolo virtual que ya aprobamos por unanimidad, justamente para utilizarlo cuando sea necesario, como en este momento”.