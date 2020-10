Jubilados de Chubut piden que diputados declaren la Emergencia Previsional

Durante la última sesión que se celebró en la Legislatura de Chubut se aprobó la creación de una comisión especial de control y seguimiento del sistema previsional y de la seguridad social de la Provincia. Si bien esta medida no fue cuestionada, sí se le pidió a los legisladores que avancen con otras cuestiones más importantes para los jubilados chubutenses.

Quien se manifestó al respecto fue la dirigente Blanca Gayone, referente del Frente de Jubilados y Pensionados de la Provincia, quien les pidió a los diputados provinciales que “no pueden ni deben seguir presentando proyectos de creación de comisiones de seguimiento para controlar el ISSyS. Es extemporáneo, además de una pérdida de tiempo imperdonable”.

En esta misma línea, también pidió que no se impulsen proyectos “proponiendo incorporar nuevas jubilaciones y tampoco modificaciones al régimen jubilatorio”. “Lo primero es que los fondos previsionales estén donde tienen que estar: en las cuentas bancarias del ISSyS, tal como lo establece el artículo 76° de la Constitución Provincial y lo reglamentado por la Ley Previsional XVIII N°32”, agregó.

Gayone remarcó que es “responsabilidad” de los legisladores provinciales “ejercer el control de la administración de los fondos públicos y esta situación es de público y notorio. Desde el Frente de Jubilados y Pensionados de la Provincia, desde el año 2012 se lo venimos planteando formalmente a esa Cámara Legislativa, sin que el tema sea puesto seriamente en la agenda de trabajo de la totalidad de los legisladores, todo lo contrario, salvo honrosas excepciones, ha sido totalmente ignorado”.

Continuando con su discurso, la referente de los jubilados chubutenses dijo: “No solo ha sido ignorado el tema, sino que tanto en periodos anteriores como el actual se ha propuesto crear comisiones, ampliar el Directorio del ISSyS, implementar jubilaciones ‘especiales’, etcétera”.

En cuanto a la integración actual del Directorio del ISSyS, cuestionó que el mismo está “ilegalmente conformado, dado que los vocales en representación de los afiliados activos, Alfredo Prior, y pasivos, Sara Gianardo, tienen el mandato vencido desde el 12 de septiembre de 2018 y la ley no prevé prorrogas”.

“Hacen valer la autarquía del ISSyS para cobrar ellos sus sueldos con nuestros fondos, dejando fuera del pago a todos los jubilados, incorporándonos al cronograma de pagos del Ministerio de Economía, como si fuéramos personal en actividad y a pesar de que también se lo hemos planteado a esa Cámara Legislativa y no han procedido en consecuencia”, enfatizó.

Por último, Gayone sostuvo que “los jubilados provinciales veríamos con agrado la presentación de un proyecto declarando la emergencia previsional a fin de inyectar fondos a nuestra saqueada Caja Previsional. Deben hacer cumplir la Ley Previsional y sobre todo la Constitución Provincial, por la que han jurado cumplir y hacer cumplir al momento de asumir sus bancas, hacerlo será justicia”.