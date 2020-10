Infantería reprimió a estatales que reclamaban por sus sueldos

Como consecuencia de la demora en el pago de los salarios hacia todos los trabajadores de la Administración Pública, se concretó un nuevo reclamo. Puntualmente, fueron empleados del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SiTraViCh) quienes realizaron un corte de ruta en las proximidades a la localidad de Sarmiento.

Asimismo, mientras los agentes estatales se manifestaban sobre la Ruta N°26 fueron reprimidos por efectivos de Infantería, quienes se hicieron presentes en el lugar y luego empujaron, arrojaron gas pimienta y efectuaron algunos disparos al aire.

Según argumentaron desde la fuerza, el motivo de este accionar contra los trabajadores se debió a que durante el miércoles se había evitado el paso a puntos esenciales para el desarrollo de la actividad petrolera. En tanto que en el afán de que esto no vuelva a ocurrir durante la víspera se realizó el procedimiento antes mencionado para evitarlo.



“Manera intempestiva”

Al respecto de lo ocurrido ayer, el delegado del SiTraViCh en Sarmiento, Lorenzo Sánchez, manifestó que durante la víspera “volvimos a manifestarnos teniendo en cuenta que ayer (por el miércoles) la reunión que estaba pactada con el Gobierno no se realizó así que hoy (por ayer) hay una nueva expectativa respecto a eso y nos convocamos en la ruta en horas tempranas, pero había mucha presencia policial. Ante el intento de manifestarnos decidieron despejar la ruta de una manera intempestiva y nos terminaron sacando”.

“Por suerte no hubo heridos. Hubo forcejeos, algún que otro golpe y compañeros tuvieron irritación en la vista por los gases que lanzaron. Incluso hubo algún disparo al aire, pero por suerte no hay que lamentar algo grave para los compañeros”, apuntó en una entrevista con AzM Radio.

Sánchez también recordó que “en alguna otra oportunidad habíamos tenido algún problema respecto a eso. Nosotros sabemos cuáles pueden ser las consecuencias del accionar que nosotros tenemos respecto a nuestras manifestaciones, pero hoy (por ayer) estaba todo preparado, esperándonos y creo que ya sabían que íbamos a ir. El resultado es el que anda dando vueltas por allí”.

Al ser consultado sobre posibles denuncias por haber realizado una interrupción de tránsito sobre la Ruta N°26, el delegado de Sarmiento del SiTraViCh, dijo que “no tengo conocimiento. Sí sé que el procedimiento de las empresas, por lo general, es denunciar porque entorpece su actividad diaria. En el Juzgado Federal seguramente constarán nuestros nombres y por supuesto que sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de nuestro accionar, pero a veces no queda más remedio para defender nuestros derechos”.

“Sabemos que la solución definitiva no existe porque el problema económico es muy profundo y sabemos que los paliativos que llegaron para afrontar esto no alcanzan, pero sí queremos que se respete a la gente y al trabajador”, afirmó Sánchez.

Diputadas cuestionaron el accionar

Esta situación se metió en la sesión que se llevó a cabo ayer por parte de los diputados provinciales. Puntualmente, tres legisladoras se manifestaron en contra de lo ocurrido y apuntaron contra la administración de Mariano Arcioni.

La primera en hablar fue Adriana Casanovas, presidenta del bloque del Frente de Todos, quien recordó que lo que llevó a los trabajadores a realizar este tipo de medidas fue la demora en el pago de los salarios. Esta postura fue acompañada y respaldada por Leila Lloyd Jones y Xenia Gabella.

En este sentido, la titular del bloque del Frente de Todos instó al Gobierno Provincial a “no enfrentar a trabajadores contra trabajadores”.

Críticas de Luque

Otro de los actores políticos de Chubut que se pronunció al respecto de lo que ocurrió ayer en la localidad de Sarmiento fue el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien se manifestó en contra de lo acontecido.

Con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el jefe comunal de la ciudad petrolera dijo: “Repudio la decisión política de realizar medidas violentas contra los trabajadores/as. En momentos como los que atravesamos, con salarios adeudados a trabajadores del estado provincial debe primar el diálogo y el consenso, y no medidas como las que se tomaron hoy (por ayer) en Sarmiento”.

Repudio desde ATE Puerto Madryn

Desde la seccional de Puerto Madryn de la Asociación de Trabajadores del Estado también se posicionaron en contra de lo ocurrido, a través de un comunicado, expresando su “enérgico” repudio a “la represión sufrida por compañeros y compañeras de Sarmiento”.

“En el día de hoy (por ayer) fueron reprimidos cuando se encontraban reclamando en las rutas de Sarmiento por la falta de pago de haberes y aguinaldo. Quieren tapar el sol con la mano”, apuntaron desde ATE, al mismo tiempo que indicaron que “nos quieren correr de las calles. La incapacidad política claramente se desliza sobre el ajuste y la represión para sostener la entrega de la provincia. Lamentamos que ese escenario sea el elegido por el Gobierno Provincial y Nacional, que siguen haciendo oídos sordos frente al grito desesperado de cientos de compañeros y compañeras”.

“Toda nuestra solidaridad y acompañamiento para quienes poniendo el cuerpo son víctimas de la represión, pero también para todos aquellos que en el silencio de los humildes soportan la parte más brutal de todo esto que es el ajuste y el arrinconamiento económico”, concluyeron desde ATE Puerto Madryn.