Gran nivel académico y experiencias deportivas en el 3° Congreso Online

A beneficio del profesor Javier Chiarito, quien sostiene un tratamiento oncológico en Rosario, se realizó el pasado sábado la tercera edición del Congreso Online Solidario de Ciencia y Deporte.

Las ponencias tuvieron un alto nivel académico, y se anexó a las mismas la experiencia deportiva brindada por Evangelina Thomas, Héctor Campos y Omar Narváez. «La jornada estuvo brillante», sostuvo Ángel Da Luz Pereira, coordinador del evento.

Exitoso 3° Congreso

La 3° Edición del Congreso Online Solidario de Ciencia y Deporte se desarrolló el pasado sábado 3 de octubre, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes, y bajo la coordinación del licenciado Ángel Da Luz Pereira y su equipo de trabajo, junto al staff técnico de Movement Science, en un evento a beneficio de Javier Chiarito, profesor de educación física local que se encuentra en Rosario recibiendo un tratamiento oncológico.

«La jornada estuvo brillante, muy emotiva por diferentes circunstancias, porque sumamos la charla de los campeones, también Javi (Chiarito) fue participe de las charlas, y luego con la calidad académica que tuvimos. Siempre tratamos de mantener el nivel académico en las tres ediciones realizadas», comentó Da Luz Pereira, uno de los impulsores del congreso solidario.

«Tuvimos un cierre, con la charla de campeones, que fue muy emotivo. Compartieron su experiencia deportiva y familiar. A más de uno se le cayó un lagrimón. Lo recomiendo para que puedan ver y disfrutar. También para mostrar a sus hijos, porque deja muchos mensajes muy lindos», agregó Da Luz Pereira. «Lo mejor de todo es que Javi va evolucionando muy bien al tratamiento. Y en este congreso tuvo una participación activa, estuvo preguntando, tomó la palabra para agradecer a quienes lo ayudaron. Y eso nos pone muy feliz, verlo con estas ganas de seguir luchando y creciendo», expresó Da Luz Pereira respecto a la actualidad del profesor Javier Chiarito.

«La gente que quiera seguir contribuyendo, que no ha escuchado las charlas, puede acceder al link a disfrutar las charlas, y cualquier monto de contribución será bienvenido para Javier Chiarito. Están todas las charlas grabadas, y en las que deseen ingresar, será como ‘a la gorra’, y si deseas contribuir y ayudar a Javi, buenísimo. Todo suma», explicó el licenciado.

«Sabemos la difícil situación económica que se está atravesando, y estamos muy felices por esta generosidad de todo el mundo, todo el equipo está súper contento con esta iniciativa, y más para Javi, que este animo de acompañamiento, esta sinergia de todos lo ayuda en el tratamiento. Agradecer también la ayuda del Ente Autárquico Comodoro Deportes, que siempre estuvo desde la primera edición. El apoyo de Hernán Martínez, Martín Gurisich, así que por demás agradecidos por esta generosidad que no asombra, porque sabemos que siempre van a estar. También a Movement Science, que nos dio el soporte técnico y son colegas de educación física. Cuando hablé con Osvaldo en ningún momento dudó en sumarse y contribuir a la causa. Son profesionales de primer nivel, no solo en lo académico sino también en lo humano. Están Ana Toscano, Osvaldo Piccinini y otros profesionales que están presentes en el equipo como María Huentequeo, Jackeline Vásquez, Federico García, Emira Barrientos y Daniela Mansilla, gente de Sarmiento, Comodoro y Buenos Aires».