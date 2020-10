Entregaron documentación oficial sobre la venta del macizo de Playa Unión

El fiscal general Omar Rodriguez se comprometió a incorporar a su investigación el contenido de una carpeta elaborada por el secretario de obras públicas de la Municipalidad de Rawson Fernando Vosescki relacionada con la presunta venta irregular de tierras municipales en Playa Unión. Afirmó que de esta manera podrá determinar si continúa con la idea de realizar imputaciones y solicitar la apertura de investigación o si, por el contrario, archiva la investigación o desestima todas las evidencias que hasta el momento ha recogido.

La audiencia se realizó en la mañana de este viernes ante el juez de garantías Sergio Pineda y había sido solicitada por Vosescki a través de sus abogados defensores Federico Ruffa y Adolfo Pérez Galimberti. El funcionario municipal realizó tal solicitud ante la Oficina Judicial de Rawson con la intención de contar su versión de los hechos. Además, para dar respuesta a las declaraciones públicas realizadas por Rodriguez en oportunidad de haber dispuesto allanamientos en la Capital de la Provincia y Playa Unión, a mediados de julio pasado, en el marco de medidas solicitadas en lo que se denomina la investigación preliminar.

Al momento de habérsele ofrecido a Vosescki la oportunidad de hablar ante el juez Pineda, hizo uso de la palabra uno de sus defensores, Pérez Galimberti que explicó los alcances de los derechos que le caben al funcionario y así reclamar el avance de la investigación y la necesaria apertura de la misma o el archivo de las investigaciones. “Han pasado tres meses de esos allanamientos y el Ministerio Público Fiscal ha dado notas periodísticas contundentes sobre la imputación contra Vosescki”. Agregó que el funcionario municipal “lleva semanas esperando que se abra la investigación o se desestimen las actuaciones, no obstante, los testimonios y documentación ofrecida por las más altas autoridades municipales. Por eso viene a expresarse porque tiene necesidad de dar respuesta a su familia, a sus amigos y a la comunidad”.

La carpeta entregada posee una nota introductoria y documentación oficial sobre la operación realizada con los terrenos municipales.

A su turno el fiscal Rodriguez indicó que aún no había solicitado la apertura porque no es una investigación “sencilla” y que “es necesario profundizarla para estar seguro de la imputación y no estar luego pidiendo un sobreseimiento”. Agregó que se han tomado numerosos testimonios y que se están procesando pericias informáticas y que “estamos trabajando fuertemente para hacer imputaciones serias”.

Concluyó que tras el descargo efectuado por Vosescki, existe la posibilidad que “me haga cambiar la teoría del caso. Recibí la carpeta y ahora comenzaré con la evaluación que puede culminar en el pedido de apertura de investigación, el archivo de las actuaciones o que quede desestimada toda la evidencia recogida hasta el momento”.