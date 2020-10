Empezando por casa

Según el titular de la cartera de Seguridad de Chubut insiste en “adherir a la desfederalización del narcomenudeo” para que sean investigadas por la Justicia Ordinaria, por entender que las causas federales llevan mucho tiempo y no prosperan como Massoni esperaría. Según interpreta el Ministro, debería ser la Policía de Chubut la que realice las pesquisas de quienes se dedican al narcomenudeo, y centrar las investigaciones en la ruta del dinero, de acuerdo a lo expresado en una entrevista de más de una hora con AzM Radio. Por cierto, no faltó quien mencionara que quizá en lugar de ir a la caza de “los transas”, el Ministro podría asegurar mayor efectividad en resolver hechos de robo, que afectan a las propias instituciones del Estado, como el que sufrió la Escuela N°7706 de Piedra Parada a la que le robaron los paneles solares, baterías, inversores y reguladores instalados el año pasado, o por caso el robo de hace un tiempo atrás en los Tribunales de Esquel, donde se llevaron pruebas de causas en proceso, y las cámaras de seguridad no funcionaban.