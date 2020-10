El procurador Casal se pronunció a favor de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó este sábado a favor de los tres jueces federales trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para que continúen en sus cargos de los tribunales de Comodoro Py.

Presentó dos dictámenes ante el máximo tribunal, que ya está en condiciones de resolver si avala los traslados de los magistrados o si los deja sin efecto, como hizo el gobierno nacional tras la decisión del Senado de no avalarlos.

El dictamen del Procurador, firmado este 3 de octubre, no es vinculante, es decir no obliga a la Corte a seguir esa posición.

Casal sostuvo que los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron revisados por el Consejo de la Magistratura de la Nación en base a una nueva reglamentación que debía aplicarse a futuro, lo cual no es correcto.

“El principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro”, sostuvo Casal en los dictámenes.

Advirtió que “el Consejo de la Magistratura en esta nueva etapa desconoce que, en relación con los actores (jueces), previamente había autorizado sus traslados a partir de una interpretación razonable de su propia normativa, plasmada en la resolución 155/2000”.

Para Casal no se advierte motivo atendible que permitiera al Consejo revisar esos actos.

“Cabe concluir que los actos de traslado se basaron en una interpretación posible de lo dispuesto en los propios reglamentos del Consejo de la Magistratura. Lo único que sustenta la actuación del Consejo al emitir la resolución 183/2020 es una nueva interpretación -que luce igualmente posible, especialmente en atención al texto del nuevo reglamento de traslados- pero que sólo puede ser aplicada hacia el futuro”, explicó Casal.