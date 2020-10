El Damac FC será el destino de Cristian Lema

El fútbol árabe será la Liga que reciba al futbolista madrynense Cristian Lema; pero no el club Ad Qadsiah como trascendió días atrás, sino que el Damac FC.

El Benfica de Portugal, hasta entonces dueño del pase del zaguero central, vendió al jugador en dos millones de euros y el futbolista acordó con la institución árabe por tres temporadas.

Cambió del Ad Qadsiah al Damac FC

Finalmente, no fue el Ad Qadsiah el club que incorporará Cristian Lema, el zaguero central madrynense, sino que el Damac FC, que también milita en la Primera División de la Liga de Arabia Saudita.

El futbolista nacido en Puerto Madryn a sus 30 años, continuará su carrera en el Damac FC, tras la venta de su pase por parte del Benfica de Portugal, en un monto de €2.000.000.

El ex jugador de Newell´s, firmó por tres temporadas.

El Damac FC, es un club que participa en la Primera División del futbol de Arabia, fundado en el año 1972, radicado en la ciudad de Khamis Mushait. Forman parte de este plantel otros dos jugadores argentinos, como lo son el delantero Emilio Zelaya y el defensor Sergio Vito.

De esta forma, lema continúa su carrera fuera del país, tal como él lo pretendía, tras evaluar ofertas y sondeos que llegaron desde la continuidad por parte de “La Lepra”, hasta el interés demostrado por Estudiantes de La Plata, Gimnasia, Vélez Sarsfield e incluso Independiente. Asimismo, había trascendido el interés del New York City de la MLS, la franquicia del City Group, por contar con sus servicios.