El Club Ferro volvió a la pileta con estrictos protocolos sanitarios

Desde la semana, tras las autorizaciones brindadas por el gobierno municipal para la práctica de actividades deportivas en Complejos Deportivos de carácter individual, la Natación regresó a sus clases en el Club Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn.

“La Maquinita” cumple con los estrictos protocolos indicados para el desarrollo de la disciplina, con su apertura desde las 8 horas hasta las 20:45 con su íúltimo horario, optimizando el uso de las instalaciones no solo para los entrenamientos del equipo de Competencia, sino también para los que cumplen con la modalidad Pileta Libre.

La pileta en pleno trabajo

La natación, es una de las actividades deportivas que regresó a su práctica en la ciudad de Puerto Madryn, con la vuelta a los entrenamientos en la pileta del club ferrocarril Patagónico, en su sede Norte.

La apertura de las instalaciones desde las 8 horas por la mañana, con los turnos disfrutándose hasta las 20:45 horas; optimizando de esa forma los horarios para que, todos los interesados en disfrutar de la disciplina puedan hacerlo.

El Diario Web, dialogó con una de las profesoras de la actividad, Laura Horacio, quien compartió la alegría por la vuelta a la pileta: “felices, cualquier retorno siempre es bueno”.

En Ferro, la pileta funciona desde ya hace casi dos semanas: “regresamos la semana pasada, el martes 20. La pileta está abierta desde las 8 a las 20:45 horas. Se aprovecha al máximo”, contó la profesora ´Laly´.

En cuanto a los deportistas que retomaron la actividad, Horario indicó que “arrancamos con el equipo de competencia y con las clases”, destacando que “después del rebrote de casos algunos chicos decidieron esperar un poco, no volvieron en la misma cantidad. Pero ahora se van sumando de a poco. También tenemos los grupos de 6 a 12 años como así también los grupos de Adultos”, aclarando luego que “los que no arrancaron son los Iniciados, los no acuatizados, los no independientes”.

Un regreso tranquilo

Consultada por cuales fueron las sensaciones al retomar la actividad en el agua, Laura aseguró que “fue extraño el regreso” ya que “cuando volvimos la vez anterior estábamos felices y a las dos semanas se volvió a cerrar. Entonces los chicos no tienen la certeza de que vamos a seguir con la actividad abierta. Entonces vienen porque tienen ganas y aman esto, pero siempre están con esa sensación de que no se sabe si la semana que viene hay que volver a cerrar. Esa sería la parte rara”, sumó.

Aunque valoró que “me he encontrado con gente mayor que viene a Pileta Libre desde hace años y llegan con alegría, con la alegría de vernos, de estar en la pileta de nuevo” .

A la ausencia de actividad en esta etapa de cuarentena, la Natación de Ferro sufrió algunas cuestiones que dificultaron su regreso, como ser la rotura de su caldera o del techo; ambas inclemencias, ya fueron solucionadas lo cual permitió la vuelta a la óptima práctica: “nos ha pasado que las veces que hemos querido retomar no pudimos hacerlo porque nos encontramos con sin la calefacción o con el tema del techo; pero hoy en día la pileta está funcionando al 100% así que el que quiera comenzar, es bienvenido”.

“Hay cupos para la pileta. Incluso para Pileta Libre y horarios disponibles para las clases. Quienes tengan interés en sumarse. Deben acercarse a la Secretaria de Ferro Norte o comunicarse por teléfono con whatsapp con la Secretaría del club”, agregó la entrenadora, invitando a sumarse a los entrenamientos a los interesados en la natación.

Planificando actividades de verano

En la temporada veraniega, la Natación Ferro está a cargo de la organización de eventos tradicionales en el mar madrynense, como ser el Natatlón ´Marcelo Belsito´ y el ´Campeonato Aguas Abiertas´. Consultada al respecto, ´Laly´ comentó que ya están planificando actividades para el verano al decir que “siempre estamos tratando de ir un paso más adelante, pensando que se va a hacer. Ya estamos pensando en el verano. Pensando en eventos emblemáticos que como se vienen haciendo desde hace años, no queremos que se corten. Nos consideramos capaces de llevar adelante un protocolo con respecto a eso y que se pueden llevar adelante de todas formas”.

“Está en nuestra mente empezar a armar pronto algo para este verano. Decidimos encararlos de todas formas. El no ya lo tenemos. Son eventos que se vienen realizando desde hace tantos años que no queremos que se pierdan. Seguro va a tener otra estructura, pero seguirá siendo el Natatlón Marcelo Belsito y el Campeonato de Aguas Abiertas”, aseguró.

A la vez, indicó que “en cuanto a los chicos, apuntamos a llevarlos al mar lo antes posible. A llevarlos a un espacio abierto y seguir sumando gente que estén dispuestos a seguir compartiendo la natación de aguas abiertas”.

Para la motivación de los deportistas

Laura Horacio, que comparte sus funciones como entrenadora junto con su compañero Gabriel Royo, debieron trabajar este año para en la motivación de sus deportistas, al no contar con eventos como lo hacen habitualmente, desde Provinciales, Patagónicos, Juegos Evita, Araucanía y hasta Nacionales.

Conociendo la situación y el sentimiento de sus deportistas, ´Laly´ confesó que “esperemos que se reactive de laguna manera”, al agregar que “es una forma de mantener motivados a los chicos, sobre todo el Equipo de Competición. Ellos entrenen para la competencia y ahora vienen, entrenan, pero se encuentran con el ´¿para qué se entrena?´. Hay muchos que tienen trayectoria. Lamentamos que para algunos sea su último año de natación y este no ha sido de los mejores años, pero tienen toda una trayectoria en la disciplina y que los chicos a los que les quedan años, que tengan la mayor paciencia, que se vuelve a poco, sabiendo las circunstancias serán distintas”.