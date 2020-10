El Carnaval de Gualegauychú no se suspende, se transforma

En comparación con su hermano mayor de Río de Janeiro, que ya anunció su cancelación, el Carnaval de Gualeguaychú confirmó que se realizará, pero con ciertas condiciones excepcionales.

De esta manera, el representante del Club de Pescadores de Gualeguaychú y presidente de la Comisión del Carnaval, Ricardo Saller, detalló los requisitos que interpuso la Municipalidad local para poder realizar la edición 2021 de la mayor fiesta a cielo abierto de la Argentina.

Menos carrozas e integrantes por comparsa, solo seis noches, menor capacidad de espectadores y una ayuda económica estatal figuran entre los cambios para realizar la edición 2021 del Carnaval de Gualeguaychú, en el marco de la pandemia del coronavirus.

Innovadores o inconscientes

En declaraciones a Radio Cero de Gualeguaychú, Saller afirmó que estudian lo que «está pasando en otras ciudades» como Río de Janeiro y Corrientes, y «a veces no sé si somos innovadores, inconscientes u optimistas».

El municipio solicitó que las noches de carnaval se disminuyan a seis, la primera el último fin de semana de enero, dos en el fin de semana largo de carnaval y las otras tres en sábados de febrero

Ante ello, el municipio solicitó que las noches de carnaval se disminuyan a seis, la primera el último fin de semana de enero, dos en el fin de semana largo de carnaval y las otras tres en sábados de febrero.

Asimismo, la Municipalidad habilita sólo entre 6.000 y 8.000 espectadores para poder mantener el distanciamiento social, en un evento que en condiciones normales reúne a unas 15.000 personas por noche y más de 20.000 en las noches de carnaval.

El 2021 tendrá a las comparsas O’Bahía, del Club de Pescadores; Papelitos, de Juventud Unida; Ará Yeví, de Tiro Federal; Marí Marí de Central Entrerriano y Kamarr, del Club Sirio Libanés desfilando.

En el corsódromo local, ubicado a 230 kilómetros de Buenos Aires, nunca se presentaron las cinco comparsas desfilando en una misma edición; en 1995, cuando se realizaba sobre las calles, O’Bahía fue invitada a desfilar dos noches pero sin competir por el trono.

En ese sentido, Saller remarcó que la edición 2021 no será puntuada, cada comparsa podrá tener un promedio de 180 integrantes y hasta tres carrozas, incluyendo la de los músicos, y Laura Castiglioni, última reina, extendería su reinado hasta el 2022.

Apoyo económico

Por otro lado, la Comisión del Carnaval solicitó una ayuda económica estatal de entre 18 y 20 millones de pesos.

«Si no hay un apoyo económico nacional, provincial o municipal, no vamos a salir a la pasarela. Sin plata, no hay carnaval», remarcó Saller, para enfrentar los costos de puesta en marcha del Corsódromo, y los gastos propios de cada comparsa.

La fiesta

En su versión con 3 comparsas se presentan unas 12 carrozas y más de 1.000 integrantes con mucho brillo, música, color y baile; generando más de 1.500 puestos de trabajo en la ciudad, que en la temporada de verano recibe más de medio millón de visitantes.

El carnaval de Gualeguaychú comenzó a fines del siglo XIX, en un principio por las tardes, ya que la ciudad no contaba con adecuada iluminación.

Durante el siglo XX fue transformándose y surgieron importantes comparsas, como la de Nerón, que representaba al emperador romano y que alcanzó los 200 integrantes.

El nuevo formato comenzó en 1979, realizado por instituciones locales, y ya en 1981 el carnaval de Gualeguaychú comenzó su gran camino hasta convertirse en la fiesta a cielo abierto más grande del país.