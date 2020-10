Dirigentes de gremios estatales acamparon dentro de Casa de Gobierno

Fracasó la reunión de los gremios estatales con las autoridades del Gobierno Provincial. No conformaron las respuestas de los ministros de Gobierno José Grazzini y de Economía, Oscar Antonena. Tras el fallido encuentro los dirigentes gremiales decidieron que permanecerán dentro de la Casa de Gobierno hasta que haya respuestas concretas a las demandas por el retraso en el pago de haberes.

Alrededor de las 16 horas de este jueves, los representantes de los gremios ingresaron a la reunión reprogramada con los funcionarios provinciales, y cinco horas más tarde, ante la falta de respuestas al reclamo del pago de sueldos y las explicaciones que no conformaron, los gremialistas decidieron que se quedarán en Casa de Gobierno toda la noche si es necesario.

La reacción del Ejecutivo fue convocar al Jefe de Policía, Miguel Gómez, para pedirle que reforzara la seguridad en Casa de Gobierno.

Gómez aseguró que no se dio orden de desalojar el edificio, “tanto Grazzini como Massoni, desde Comodoro, me dieron orden de que permanezcan aquí y que sigan todo el tiempo que ellos quieran acá adentro”, dijo ante la prensa apostada en el lugar, desde donde transmitió en vivo AzM Radio.

El acampe sindical sería en el Salón de los Constituyentes, y según dijo Gómez, se les ha facilitado el acceso a “un baño, una puerta de salida al patio, una puerta de egreso por si algún momento de la noche se quieren retirar”.

Mientras Gómez dialogaba con la prensa, un fuerte operativo de seguridad se montó en los alrededores de Casa de Gobierno.

Tras conocerse la decisión de la dirigencia sindical, comenzaron a llegar al lugar columnas de trabajadores de diversos gremios para respaldar a sus dirigentes, “vamos a quedarnos toda la noche si es necesario”, afirmó una trabajadora de la Salud.