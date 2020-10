Crítica situación sanitaria en Chubut

Chubut enfrenta uno de los momentos más complejos en materia sanitaria desde el inicio de la pandemia. En Comodoro Rivadavia no hay camas disponibles lo que obliga a internar a pacientes en la guardia y pasillos de los hospitales que se encuentran desbordados. Un hombre mayor murió en una ambulancia a la espera de una cama para ser asistido. Otra paciente denunció que no se ocuparon de sus contactos estrechos ante el sistema colapsado. El otro foco provincial del brote se registra en Puerto Madryn donde la Unidad de Terapia Intensiva ya está ocupada al 90 por ciento.

Sin camas

La situación más compleja se reporta en Comodoro Rivadavia. En las últimas 24 horas, se dieron a conocer los casos de dos personas fallecidas sin haber podido recibir atención médica en el hospital, por la falta de camas para poder ser internados. Uno falleció a bordo de una ambulancia mientras esperaba la liberación de una cama para obtener asistencia, y otra persona mayor falleció en su domicilio sin llegar a recibir internación para su atención.

Preocupación en el Ísola

Ante la escalada de casos positivos de Covid-19 en Puerto Madryn, se plantearon preocupaciones desde el Hospital Dr. Andrés Ísola sobre la posibilidad de un colapso en el nosocomio local debido a la creciente ocupación de camas, tanto en la Unidad de Terapia Intensiva como en Clínica Médica.

Al respecto de esta situación, la referente del área de epidemiología, Denise Acosta, explicó en primer lugar que “usar el reporte provincial como fuerte de información para saber qué es lo que está pasando es lo que corresponde. Siempre puede haber una diferencia porque al día siguiente encontramos los nexos de esos casos que a la noche no los sabemos”.

“Por suerte, sigue habiendo nexo entre los casos. Generalmente, tenemos la menor proporción de casos sin nexo hasta el momento”, indicó, al mismo tiempo que alertó con que prácticamente el 50% de los casos totales en Puerto Madryn “permanece activo”.

Colapso del sistema de salud

En cuanto a las proyecciones de cara al futuro inmediato, advirtió que “estamos en un momento en el que calculamos que vamos a seguir al menos un mes y medio más con esta misma situación. Entendiendo también que la duplicación de casos y la cantidad de casos que vamos a tener va a ser con un aumento exponencial, no es que mañana pensamos que vamos a tener tantos casos, sino que es una relación exponencial”.

Al referirse a la cantidad de camas ocupadas actualmente, Acosta dijo: “Es preocupante porque estamos llegando a un límite, no con la capacidad total del hospital porque está pensada una reestructuración de servicios y movilización de pacientes que no presentan infección por Covid hacia otras instituciones de la ciudad del ámbito privado. Pero sí, lógicamente, que si pensamos en un aumento exponencial de casos nosotros tendríamos que estar pensando que en una semana claramente vamos a tener colapsado nuestro sistema de salud”.

Responsabilidad individual

Como consecuencia de esto, la referente de epidemiología del nosocomio madrynense volvió a apelar a la responsabilidad individual. “Desde marzo hasta acá lo hemos venido trabajando y creo que no hay otra opción”.

“Una de las falencias que estamos teniendo como sociedad es esa, porque encontramos que cuando vamos a hacer el hisopado la persona ya está prácticamente recuperada y desde el sistema de salud llegar con ese tiempo de retraso no tiene sentido el gastar energía y tiempo para tratar de limitar las cadenas de transmisión, porque estamos llegando tarde. No deja de ser una responsabilidad de cada uno y si no se sienten bien no ir a trabajar”, apuntó la especialista.

Llegada del Plan Detectar

Sobre la implementación del Plan Detectar en Puerto Madryn, que se realizará con colaboración de personal de Nación, Acosta remarcó que están llevando a cabo las labores de organización correspondiente, aclarando también que no solo alcanza al Hospital Dr. Andrés Ísola, sino también a otras instituciones.

“Este programa apoyaría a lo que ya venimos trabajando desde el principio, de buscar a personas que tienen síntomas. Entendemos también que hay personas que no están accediendo al sistema de salud por la cantidad y por la situación que estamos atravesando en la Provincia”, agregó.

Por último, especificó que la intención es que “si se incorpora una nueva herramienta de trabajo sea para sostenerlo y no que sea una cuestión que dure una semana, sino que sea algo sostenido en el tiempo y que veamos un resultado de esa nueva estrategia”.