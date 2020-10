Comerciantes de Esquel migran de rubro para subsistir ante la crisis

El comerciante e integrante de la Asociación de Comerciantes de Esquel y la Comarca, Javier “Chino” Comparada, dialogó con AzM Radio en relación a la situación del sector y sostuvo que “hemos arrancado muy mal y luego, lentamente, en la medida en que se fueron acomodando los horarios con el tema de los protocolos, la cuestión empezó a mejorar para algunos rubros que ya estaban mal, mientras que otros que lamentablemente han quedado en el camino y en una situación desesperante”.

A modo de ejemplo, citó el de los peloteros, “a los que veníamos ayudando para que pudieran al menos cambiar la habilitación a restaurante y vender algo, y finalmente no consiguieron ese permiso; entiendo que todavía hay mucha gente que está muy mal”.

Especulaciones

Otro segmento comercial visiblemente afectado son los hoteles: “Conozco a varios hoteleros y están prácticamente saltando por las paredes porque no tienen ningún ingreso y, aparentemente, no hay claridad sobre si el turismo se abrirá o no, ya que el Gobierno de la Provincia dice que sí, aunque especulando con lo que pueda llegar a pasar en el corto plazo. Pero si nosotros nos remitimos a lo que está pasando en Comodoro, Trelew y Madryn, lamentablemente vamos mal”, expresó Comparada.

Una larga espera

En la misma línea, el empresario y referente de los comerciantes en Esquel y la Comarca planteó que “hoy tenemos un montón de dudas, también se vio el tema de los vuelos de los cuales iban a venir 1 o 2 semanales en principio, aunque ahora parece que no vendrá ninguno” y agregó que “nos arreglamos con lo poco que podemos comercializar, esperando qué nos depara el futuro”.

Pandemia e incertidumbre

“La falta de certeza hace ‘maquinar’ a la gente; el Gobernador había dicho, tiempo atrás, que en noviembre se terminaba el pago escalonado y las comunidades de Chubut entendieron una cosa, pero con el correr de los días aparentemente ‘no habría dicho tal cosa y lo que quiso decir fue otra’, entonces la gente hoy tiene una incertidumbre terrible”, advirtió Comparada, puntualizando que esto último “hace que empeore la situación económica, ya que cuando cobran, las personas se cuidan porque no les queda otra; entre la pandemia, la falta de cobro de la gente y el temor, hablamos de un ‘combo’ bastante triste”.

Reconversión de comercios

“Han habido muchas bajas con respecto a otros años”, detalló el comerciante, apuntando que “en estos últimos dos meses se nota que están remodelando muchos locales para poner negocios nuevos, y un estudio bastante rápido que hemos hecho arroja que se trata de varias personas que tenían comercios y que han cambiado de rubro; por ejemplo, tenemos el caso de una mujer que tenía una chocolatería, y quien previendo que no habrá temporada lo cambió a una casa de especias, algo bastante más fácil de comerciar que lo otro”.

Inversión y apuesta

Otros casos “tienen que ver con personas que tenían algún ahorro y que están en la disyuntiva, pensando qué hacer para que ese dinero no se desvalorice, además de que tampoco pueden pasarlo a dólares”, continuó Comparada, añadiendo que “lo que esa gente hace para que no se devalúe su dinero es poner un negocio, ejercer el comercio casi siempre en el rubro alimenticio y, de esa manera, darle un circulante a su capital para preservar el valor de su moneda; se ha notado que han habido algunas altas de este tipo”.