Colombia: Ordenan liberar al ex presidente Álvaro Uribe

El ex senador Álvaro Uribe Vélez fue beneficiado por la resolución de un juez de Garantías, quien tras leer su sentencia determinó que recupere la libertad. «Sin imputación no puede existir medida», apuntó el magistrado, en sintonía con lo postulado por la defensa del ex mandatario.

El 3 de agosto pasado, Uribe Vélez había sido notificado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de la medida de prisión domiciliaria, que hasta este sábado cumplió en su hacienda de El Ubérrimo, argumentando riesgos procesales, entre ellos su capacidad de interferir en el caso por el que el ex presidente era investigado desde 2018, por los delitos de fraude y soborno.