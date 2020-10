Citarán a directivos de Seros por las presuntas estafas millonarias a la obra social

El bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura del Chubut anticipó que la semana próxima convocará a las autoridades del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) y que, además, presentará un pedido de informes por las presuntas estafas millonarias a la obra social Seros que denunció públicamente el director del organismo, Adrián Pizzi.

“Esto es grave por el hecho en sí mismo, pero también por la grave situación que atraviesa la Provincia del Chubut y, particularmente, la obra social y la caja de jubilaciones”, dijo el presidente del bloque, Manuel Pagliaroni, al respecto.

El legislador expresó la preocupación de la bancada por “este tipo de hechos en los cuales se habla de un presunto perjuicio por 20 millones de pesos, solamente en uno o dos casos que habrían detectado”.

Ante ello consideró que “hay que ir a fondo: hay que investigar todas las prestaciones de la obra social y las facturaciones. No podemos mirar para el costado”.

En este sentido recordó que hace pocos días la Legislatura aprobó la creación de la Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Deuda Previsional y de Seguridad Social de la Provincia. Sin embargo, aclaró que “más allá de la Comisión que se ha creado para establecer la situación financiera del Instituto, este caso en particular merece que convoquemos a las autoridades para hablar de las denuncias que se están haciendo, que nos parecen gravísimas en todo sentido”. Y adelantó: “Lo vamos a hacer para la próxima semana, y vamos a proponer a los diputados de los otros bloques que sean parte de la reunión”.

“El Instituto viene siendo administrado desde hace 17 años por una misma gestión. Más allá de los matices entre unos y otros, es una gestión que comenzó en 2003 con Das Neves y siguió con Buzzi, con el mismo Das Neves y con Arcioni”, repasó.

Por ello, enfatizó, “nos llama la atención que esto se detecte recién ahora. Vamos a pedir e insistir que se investiguen todas las prestaciones de Seros”.

“Vamos a hacer un pedido de informes como corresponde, pero además vamos a convocar a las autoridades de forma personal para una reunión o un encuentro virtual la próxima semana”, reiteró.

Por su parte, María Andrea Aguilera dijo que “la denuncia de sobrefacturación de médicos pone sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de auditoría y control por parte del Instituto sobre los recursos del mismo; sobre todo cuando estamos frente a un organismo que mes a mes manifiesta un gran déficit, que expone una administración que, claramente, debe revisar su accionar”.

La diputada provincial agregó que “los problemas del Instituto se reflejan en la precaria prestación de servicios en el caso de la obra social; y en la demora en los pagos de los haberes previsionales de los beneficiarios de los mismos que corren la misma suerte que los empleados públicos provinciales”.

En esta situación, consideró, “los únicos y grandes perjudicados terminan siendo siempre los afiliados que, producto de la falta de control, de auditoria y seguimiento, sufren las consecuencias de este tipo de situaciones”.

Por ello, “avanzaremos con un pedido de informes acerca de estos supuestos hechos irregulares por parte de los prestadores, apuntando a los motivos y mecanismos que permitieron llevarlos a cabo; entendemos que no es viable sostener así una maniobra si existen eficientes procesos de control”.

En este marco finalizó: “Nos preocupa y ocupa la situación del Instituto, que ha sido utilizado durante los años de bonanza de la Provincia como caja política y que hoy requiere acciones urgentes para su normalización económica”.